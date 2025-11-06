SUA a redus traficul aerian cu 10% în marile aeroporturi

Secretarul pentru Transporturi al Statelor Unite, Sean Duffy, a anunţat miercuri că va ordona o reducere de 10% a numărului de zboruri pe 40 dintre cele mai mari aeroporturi americane, invocând motive de siguranţă în controlul traficului aerian, în contextul în care blocajul guvernamental a ajuns la un record de 36 de zile, relatează Reuters.

Planul drastic a determinat companiile aeriene să se grăbească să reducă semnificativ numărul de zboruri în doar 36 de ore, iar pasagerii au asaltat liniile telefonice de asistenţă pentru clienţi, îngrijoraţi de situaţia zborurilor din zilele următoare.

Duffy a precizat că măsura ar putea fi revocată dacă Partidul Democrat ar fi de acord să redeschidă guvernul.

Blocajul, cel mai lung din istoria SUA, a obligat 13.000 de controlori de trafic aerian şi 50.000 de agenţi ai Administraţiei pentru Securitatea Transporturilor (TSA) să lucreze fără plată.

Administraţia Trump a încercat să intensifice presiunea asupra democraţilor pentru a pune capăt blocajului, invocând tot mai des riscul unor perturbări majore în aviaţie, cu scopul de a-i forţa să voteze redeschiderea guvernului. Democraţii, la rândul lor, susţin că republicanii sunt vinovaţi pentru refuzul de a negocia în privinţa subvenţiilor-cheie pentru asigurările de sănătate.

Zeci de mii de zboruri au fost deja întârziate de la începutul blocajului din cauza lipsei de personal în controlul traficului aerian. Companiile aeriene afirmă că peste 3,2 milioane de pasageri au fost deja afectaţi.

„A trebuit să ne întrebăm care este datoria noastră”, a declarat Duffy în faţa reporterilor, făcând referire la o evaluare confidenţială privind impactul blocajului asupra controlorilor, care ridică semne de întrebare în legătură cu performanţa acestora. „Datoria noastră este să luăm deciziile dificile pentru a menţine siguranţa spaţiului aerian.”

Reuters a relatat anterior despre existenţa acestui plan.

Într-o convorbire cu principalele companii aeriene americane, Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a precizat că reducerile de capacitate în aeroporturi vor începe de la 4%, vor creşte la 5% sâmbătă şi la 6% duminică, urmând să ajungă la 10% săptămâna viitoare, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters. FAA intenţionează, de asemenea, să excepteze zborurile internaţionale de la aceste tăieri.

„Când vedem presiuni crescânde în aceste 40 de pieţe, nu le putem ignora”, a spus administratorul FAA, Bryan Bedford, într-o conferinţă de presă. „Putem acţiona acum pentru a preveni degradarea sistemului - astfel încât siguranţa aeriană să fie maximă astăzi şi la fel de ridicată şi mâine.”

Deşi guvernul nu a publicat lista celor 40 de aeroporturi vizate, se aşteaptă ca reducerile să afecteze cele mai aglomerate 30 de aeroporturi, inclusiv cele care deservesc New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles şi Dallas. Potrivit firmei de analiză Cirium, măsura ar reduce până la 1.800 de zboruri şi peste 268.000 de locuri pentru pasageri.

Oficialii guvernamentali au precizat că nimic nu va fi definitiv până când FAA nu va emite ordinul oficial joi.

Decizia are scopul de a reduce presiunea asupra controlorilor de trafic aerian. FAA se confruntă cu un deficit de aproximativ 3.500 de controlori faţă de nivelul optim şi mulţi dintre aceştia lucrau deja ore suplimentare obligatorii şi săptămâni de şase zile chiar înainte de blocaj.

FAA a avertizat, de asemenea, că ar putea impune noi restricţii asupra zborurilor după vineri, dacă vor apărea probleme suplimentare.

Directorul executiv al United Airlines, Scott Kirby, a prezentat strategia companiei privind reducerea zborurilor, asigurând personalul şi clienţii că operaţiunile pe rutele internaţionale lung-curier şi cele dintre hub-uri nu vor fi afectate. Reducerile vor viza în schimb zborurile regionale şi rutele interne secundare.

Kirby a subliniat o politică flexibilă de rambursare, declarând angajaţilor: „Orice client care călătoreşte în această perioadă poate solicita rambursarea integrală dacă nu doreşte să zboare - chiar dacă zborul său nu este afectat.”

American Airlines a transmis un mesaj similar, afirmând că majoritatea pasagerilor vor resimţi doar perturbări minore.

Southwest, cel mai mare transportator intern, a declarat că analizează modul în care reducerile vor afecta programul său de zboruri şi că va comunica cu clienţii cât mai curând posibil. Compania a cerut legiuitorilor să rezolve imediat blocajul privind finanţarea guvernului.

Asociaţia Însoţitorilor de Zbor (Association of Flight Attendants-CWA), care reprezintă 55.000 de însoţitori de bord din 20 de companii aeriene, a calificat blocajul drept „un atac crud asupra tuturor americanilor”. „Naraţiunea falsă potrivit căreia acest blocaj reprezintă o alegere între plata angajaţilor federali şi protejarea asistenţei medicale accesibile este revoltătoare, mai ales că ambele crize au fost create de exact aceiaşi oameni care le pot rezolva”, a declarat preşedinta organizaţiei, Sara Nelson.

Guvernul federal este în mare parte paralizat, pe fondul blocajului dintre republicani şi democraţi în Congres asupra proiectului de finanţare. Democraţii insistă că nu vor aproba niciun plan care nu include extinderea subvenţiilor pentru asigurările de sănătate, în timp ce republicanii resping această condiţie.

Preşedintele Donald Trump şi republicanii au încercat să intensifice presiunea asupra democraţilor, amplificând disconfortul resimţit de americanii de rând din cauza blocajului guvernamental.

Închiderea, începută pe 1 octombrie, a lăsat fără asistenţă alimentară numeroşi americani cu venituri reduse, a suspendat multe servicii publice şi a dus la trimiterea în concediu fără plată a aproximativ 750.000 de angajaţi federali.

Duffy avertizase marţi că, dacă blocajul guvernamental ar mai continua o săptămână, ar putea provoca „haos total” şi l-ar forţa să închidă o parte din spaţiul aerian naţional.

Companiile aeriene au cerut în repetate rânduri încheierea blocajului, invocând riscuri la adresa siguranţei aviaţiei.

Acţiunile marilor companii aeriene, inclusiv United şi American, au scăzut cu aproximativ 1% în tranzacţiile prelungite.

Transportatorii aerieni au declarat că blocajul nu le-a afectat semnificativ afacerile până acum, dar au avertizat că rezervările ar putea scădea dacă situaţia persistă. Miercuri, peste 2.100 de zboruri au fost întârziate.

Marţi, Bedford a declarat că între 20% şi 40% dintre controlorii de trafic aerian din cele 30 de aeroporturi majore ale agenţiei nu s-au mai prezentat la serviciu.

Duffy a mai anunţat că autorităţile vor limita şi lansările spaţiale la anumite intervale orare şi vor impune restricţii suplimentare pentru zborurile de aviaţie generală.