SUA: Administraţia Trump a revocat 80.000 de vize pentru neimigranţi

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a revocat aproximativ 80.000 de vize pentru neimigranţi de la învestirea şefului statului, pe 20 ianuarie, pentru infracţiuni variind de la conducerea sub influenţa alcoolului până la agresiune şi furt, a declarat miercuri un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, informează Reuters.

Proporţia revocărilor, raportată pentru prima dată de Washington Examiner, reflectă o intensificare largă a controlului imigraţiei iniţiată odată cu preluarea mandatului de către Trump, fiind deportaţi un număr fără precedent de migranţi, inclusiv unii care deţineau vize valabile.

Administraţia Trump a adoptat, de asemenea, o politică mai strictă privind acordarea vizelor, cu verificări mai riguroase ale reţelelor sociale şi verificări extinse.

Aproximativ 16.000 dintre vizele revocate au legătură cu cazuri de conducere sub influenţa alcoolului, în timp ce aproximativ 12.000 cu cazuri de agresiuni şi alte 8.000 cu cazuri de furt.

"Aceste trei infracţiuni au reprezentat aproape jumătate din revocările de anul acesta", a declarat oficialul de rang înalt al Departamentului de Stat, sub protecţia anonimatului.

În august, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Washingtonul a revocat peste 6.000 de vize de student pentru depăşirea duratei şederii şi încălcarea legii, inclusiv un număr mic pentru "sprijinirea terorismului".

Departamentul a anunţat, de asemenea, luna trecută, că a revocat vizele a cel puţin şase persoane din cauza comentariilor de pe reţelele sociale despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a spus în luna mai că a revocat vizele a sute, poate mii de persoane, inclusiv studenţi, din cauza implicării în activităţi pe care le-a considerat contrare priorităţilor politicii externe a SUA.

Directivele Departamentului de Stat în acest an au cerut diplomaţilor americani din străinătate să fie vigilenţi faţă de orice solicitanţi pe care Washingtonul i-ar putea considera ostili faţă de SUA şi cu un istoric de activism politic.

Oficiali ai administraţiei Trump au afirmat că deţinătorii de vize de student şi de "green card" pot fi deportaţi din cauza sprijinului lor pentru palestinieni şi a criticilor aduse comportamentului Israelului în războiul din Fâşia Gaza, numind acţiunile lor o ameninţare la adresa politicii externe a SUA şi acuzându-i de a fi pro-Hamas.