SUA ameninţă cu represalii statele care susţin planul Organizaţiei Maritime Internaţionale

T.B.
Internaţional / 13 august, 06:54

SUA ameninţă cu represalii statele care susţin planul Organizaţiei Maritime Internaţionale

Statele Unite au respins marţi propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internaţional, şi au avertizat că vor lua măsuri împotriva ţărilor care o sprijină, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut într-o declaraţie comună a secretarilor de stat Marco Rubio, Comerţ Howard Lutnick, Energie Chris Wright şi Transporturi Sean Duffy, înaintea votului din octombrie la agenţia ONU pentru transporturi maritime, conform sursei.

”Administraţia Trump respinge fără echivoc această propunere a IMO şi nu va tolera nicio acţiune care creşte costurile pentru cetăţenii noştri, furnizorii de energie, companiile de transport maritim şi clienţii acestora sau turişti”, se arată în comunicat.

Oficialii americani au avertizat că SUA vor căuta sprijin împotriva planului şi nu vor ezita să riposteze dacă acesta va fi adoptat, transmite sursa citată.

Washingtonul s-a retras în aprilie din negocierile IMO pe tema cadrului net-zero şi a îndemnat alte state membre să-şi retragă susţinerea.

Mari companii de transport maritim, precum Maersk şi Wallenius Wilhelmsen, au refuzat să comenteze, deşi multe dintre ele s-au angajat deja să atingă emisii nete zero până în 2050.

Preşedintele Donald Trump a confirmat şi retragerea SUA din Acordul de la Paris privind clima şi s-a opus oricărui pact global care ar impune limite stricte asupra poluării cu plastic sau interdicţii asupra unor substanţe chimice.

Transportul maritim, responsabil pentru circa 3% din emisiile globale de dioxid de carbon şi pentru aproximativ 90% din comerţul mondial, se confruntă cu presiuni crescute din partea activiştilor şi investitorilor pentru adoptarea unor măsuri mai ferme, inclusiv o taxă pe carbon.

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
