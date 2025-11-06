SUA au prezentat la ONU un proiect de rezoluţie în sprijinul planului lui Trump pentru Gaza

Statele Unite au prezentat miercuri ţărilor partenere un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU menit să susţină planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, plan ce include desfăşurarea unei forţe internaţionale, a anunţat misiunea SUA la ONU, informează AFP.

Ambasadorul SUA, Mike Waltz, i-a convocat miercuri pe cei zece membri aleşi ai Consiliului, precum şi mai mulţi parteneri regionali (Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Turcia), a precizat într-un comunicat un purtător de cuvânt al misiunii, menţionând că acest lucru arată "sprijin regional" pentru rezoluţie.

Proiectul de text, pentru care nu a fost încă menţionată o dată pentru supunerea la vot, "salută Comitetul pentru pace", care ar urma să fie prezidat de Donald Trump pentru a superviza un guvern de tranziţie în Gaza şi "autorizează forţa internaţională de stabilizare descrisă în planul de pace în 20 de puncte al preşedintelui Trump", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Conform unor surse diplomatice, mai multe ţări s-au declarat deja gata să participe la această forţă internaţională de stabilizare, în special Indonezia, dar insistă asupra unui mandat al Consiliului de Securitate pentru a desfăşura efectiv trupe în teritoriul palestinian.

"Datorită leadershipului curajos al preşedintelui Trump, Statele Unite vor obţine din nou rezultate la ONU, nu discuţii interminabile", a comentat acelaşi purtător de cuvânt al misiunii americane. "Părţile au profitat de această oportunitate istorică pentru a pune capăt în sfârşit deceniilor de masacre şi pentru a transforma viziunea preşedintelui privind o pace durabilă în Orientul Mijlociu în realitate", conchide acesta.

În cursul unei vizite în Israel la sfârşitul lunii octombrie, secretarul de stat american Marco Rubio şi-a exprimat optimismul cu privire la desfăşurarea iminentă a unei forţe internaţionale în Gaza, indicând la momentul respectiv că Statele Unite ar putea solicita un mandat ONU.

O astfel de forţă este stipulată în acordul care a dus la un armistiţiu fragil pe 10 octombrie între Israel şi gruparea palestiniană islamistă Hamas, după doi ani de război devastator declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie. Conform termenilor acestui acord, la ea va lua parte o coaliţie formată în mare parte din ţări arabe şi musulmane şi urmează a fi desfăşurată în Gaza pentru a monitoriza securitatea pe măsură ce armata israeliană se va retrage.

Pe lângă desfăşurarea acestei forţe, fazele ulterioare ale planului Trump includ o nouă retragere israeliană din Gaza, dezarmarea Hamas şi reconstrucţia teritoriului.