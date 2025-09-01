SUA au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care deţin paşaport palestinian

Statele Unite au suspendat aprobarea vizelor pentru aproape toate persoanele care deţin paşaport palestinian, a relatat duminică The New York Times, potrivit Reuters.

Restricţiile merg dincolo de cele anunţate anterior de administraţia preşedintelui Donald Trump cu privire la vizitatorii din Gaza. Acestea ar împiedica palestinienii să călătorească în Statele Unite pentru tratament medical, studii universitare şi călătorii de afaceri, a notat ziarul.

Departamentul de Stat a anunţat în urmă cu două săptămâni că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în timp ce efectuează o revizuire „completă şi aprofundată”, o măsură care a fost condamnată de grupurile pro-palestiniene.