SUA, China şi Germania - cei mai mari importatori mondiali de bunuri

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 4 noiembrie

SUA, China şi Germania - cei mai mari importatori mondiali de bunuri

OMC: Primii 30 de importatori din lume au cumpărat împreună, în 2024, bunuri în valoare de 20,4 trilioane de dolari

Peste 13% din bunurile importate la nivel mondial sunt achiziţionate de America, ceea ce echivalează cu 3,4 trilioane de dolari în 2024, potrivit visualcapitalist.com, care notează că apetitul Americii pentru importuri a reflectat o cerere internă puternică şi o activitate comercială solidă, bunurile cumpărate din exterior variind de la elemente utilizate în industrie - precum cuprul şi utilajele, la articole de consum. În acelaşi timp, China a importat bunuri în valoare de 2,6 trilioane de dolari, clasându-se pe locul al doilea la nivel global.

În baza datelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), sursa citată arată că primii 30 de importatori din lume au cumpărat împreună, în 2024, bunuri în valoare de 20,4 trilioane de dolari. Aşa cum a fost menţionat anterior, SUA se situează confortabil pe poziţia de cel mai mare importator din lume, acoperind 13,6% din cota globală (3,359 trilioane de dolari). Importurile americane au sporit cu 6% în 2024, faţă de 2023. Printre cele mai mari industrii importatoare se numără cele farmaceutice şi auto. Împreună, Mexicul şi Canada au furnizat 28,1% din importurile SUA, în timp ce Uniunea Europeană şi China au urmat, cu 18,5%, respectiv 13,4%.

Pe locul al doilea în topul marilor importatori regăsim China, cu 2,585 trilioane de dolari, respectiv 10,4% din totalul global (+1% faţă de 2023), iar pe al treilea - Germania, cu 1,422 trilioane de dolari, respectiv 5,7% (-3% anual). Urmează Marea Britanie (816 miliarde de dolari; cotă 3,3%; +3% faţă de 2023), Olanda (814 miliarde de dolari; cotă 3,3%; -3% anual), Franţa (750 de miliarde de dolari; 3%; -5% anual), Japonia (743 miliarde de dolari; 3%; -5% anual). India s-a clasat pe locul al optulea în topul importatorilor, cu 718 miliarde de dolari (2,9% din totalul mondial), importurile ţării crescând cu 7% anual, susţinute de expansiunea economică robustă. Per total, primii trei parteneri de import ai Indiei au fost China, Rusia şi Emiratele Arabe Unite - importurile din Emiratele Arabe Unite crescând cu 34% în 2024.

După India regăsim Hong Kong (704 miliarde de dolari; cotă 2,8% din total; +8% vs 2023) şi Mexic (644 miliarde de dolari; cotă 2,6%; +4% anual).

În acelaşi timp, Vietnamul a înregistrat cea mai rapidă creştere a importurilor din clasament, de 17%, faţă de anul precedent (la 381 miliarde de dolari). Emiratele Arabe Unite au urmat îndeaproape, cu o creştere de 16%, la 544 de miliarde de dolari, determinată de cererea puternică de aur şi automobile, comerţul exterior atingând niveluri record în 2024.

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
