SUA, China şi Germania - cei mai mari importatori mondiali de bunuri

Peste 13% din bunurile importate la nivel mondial sunt achiziţionate de America, ceea ce echivalează cu 3,4 trilioane de dolari în 2024, potrivit visualcapitalist.com, care notează că apetitul Americii pentru importuri a reflectat o cerere internă puternică şi o activitate comercială solidă, bunurile cumpărate din exterior variind de la elemente utilizate în industrie - precum cuprul şi utilajele, la articole de consum. În acelaşi timp, China a importat bunuri în valoare de 2,6 trilioane de dolari, clasându-se pe locul al doilea la nivel global.

În baza datelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), sursa citată arată că primii 30 de importatori din lume au cumpărat împreună, în 2024, bunuri în valoare de 20,4 trilioane de dolari. Aşa cum a fost menţionat anterior, SUA se situează confortabil pe poziţia de cel mai mare importator din lume, acoperind 13,6% din cota globală (3,359 trilioane de dolari). Importurile americane au sporit cu 6% în 2024, faţă de 2023. Printre cele mai mari industrii importatoare se numără cele farmaceutice şi auto. Împreună, Mexicul şi Canada au furnizat 28,1% din importurile SUA, în timp ce Uniunea Europeană şi China au urmat, cu 18,5%, respectiv 13,4%.

Pe locul al doilea în topul marilor importatori regăsim China, cu 2,585 trilioane de dolari, respectiv 10,4% din totalul global (+1% faţă de 2023), iar pe al treilea - Germania, cu 1,422 trilioane de dolari, respectiv 5,7% (-3% anual). Urmează Marea Britanie (816 miliarde de dolari; cotă 3,3%; +3% faţă de 2023), Olanda (814 miliarde de dolari; cotă 3,3%; -3% anual), Franţa (750 de miliarde de dolari; 3%; -5% anual), Japonia (743 miliarde de dolari; 3%; -5% anual). India s-a clasat pe locul al optulea în topul importatorilor, cu 718 miliarde de dolari (2,9% din totalul mondial), importurile ţării crescând cu 7% anual, susţinute de expansiunea economică robustă. Per total, primii trei parteneri de import ai Indiei au fost China, Rusia şi Emiratele Arabe Unite - importurile din Emiratele Arabe Unite crescând cu 34% în 2024.

După India regăsim Hong Kong (704 miliarde de dolari; cotă 2,8% din total; +8% vs 2023) şi Mexic (644 miliarde de dolari; cotă 2,6%; +4% anual).

În acelaşi timp, Vietnamul a înregistrat cea mai rapidă creştere a importurilor din clasament, de 17%, faţă de anul precedent (la 381 miliarde de dolari). Emiratele Arabe Unite au urmat îndeaproape, cu o creştere de 16%, la 544 de miliarde de dolari, determinată de cererea puternică de aur şi automobile, comerţul exterior atingând niveluri record în 2024.