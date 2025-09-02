SUA, CSI şi Africa de Nord - principalii exportatori de ţiţei către Europa

English Version

Europa a importat 9,3 milioane de barili de ţiţei pe zi (b/d) în 2024, ceea ce a făcut din continent unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei la nivel mondial. Pe măsură ce continentul îşi reduce dependenţa de petrolul rusesc, importurile de profil din SUA au crescut cu 6% în 2024, conform datelor energyinst.org, citate de visualcapitalist.com.

Achiziţiile din Rusia au scăzut la 3% din totalul importurilor de ţiţei realizate de Uniunea Europeană, faţă de 27% în 2021, potrivit datelor menţionate.

Statele Unite ale Americii au fost cel mai mare furnizor de ţiţei pentru Europa, în 2024, cu 1,921 milioane de barili pe zi, petrolul devenind astfel cel mai important bun exportat de America spre regiune. Olanda a fost principala destinaţie europeană a ţiţeiului american, în mare parte datorită rolului portului Rotterdam ca centru major de depozitare şi comercializare a petrolului. Regatul Unit, Spania şi Franţa au importat, de asemenea, volume notabile, deşi la niveluri semnificativ mai mici.

• Libia - principala sursă de aprovizionare pentru Italia

Pe locul al doilea în clasamentul exportatorilor de ţiţei spre Europa se află CSI (Comunitatea Statelor Independente), cu 1,622 milioane de barili pe zi, iar pe al treilea - Africa de Nord, care a furnizat aproape 1,16 milioane de barili de ţiţei pe zi către Europa. Libia a fost principala sursă de aprovizionare pentru Italia în primele şapte luni ale anului 2024, în timp ce producătorii africani au generat, per ansamblu, aproximativ un sfert din importurile totale ale Europei, atât datorită proximităţii geografice, cât şi rezervelor abundente.

Africa de Vest a trimis spre Europa circa 1,12 milioane de barili pe zi de ţiţei, anul trecut, America de Sud şi Centrală - 946 de milioane de barili pe zi, Arabia Saudită - 774 de milioane, Irak - 766 de milioane, Rusia - 593 de milioane de milioane, Mexic - 211 milioane, iar Canada - 118 milioane. Pe locurile 11 - 15 în clasament găsim: Emiratele Arabe Unite - 34 de milioane de barili de petrol pe zi, alte ţări din Orientul Mijlociu - 12 milioane, Africa de Est şi de Sud - 10 milioane, Kuweit - 6 milioane, alte zone din Asia Pacific - 2 milioane.

• Surse: Rusia vrea să crească exporturile de petrol din vestul ţării

Rusia intenţiona, în august, să majoreze exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi (bpd), cu circa 200.000 bpd peste estimările iniţiale, ca urmare a reducerii activităţii în două rafinării lovite de drone ucrainene, conform unor surse citate de Reuters.

Rafinăriile afectate, Ryazan şi Novokuibyshevsk, operate de compania Rosneft, au fost obligate să oprească mai multe unităţi de distilare după atacurile de la începutul lui august, iar reparaţiile erau estimate să dureze aproximativ o lună.

Această redirecţionare a volumelor de ţiţei către export vine în contextul în care Rusia şi OPEC+ au convenit deja o majorare a producţiei de petrol începând din august, conform sursei citate.

Ca să susţină volumul suplimentar de export - crescut de la 1,77 milioane bpd la aproape 2 milioane - Rusia are nevoie de până la zece tancuri Aframax, cu o capacitate între 80.000 şi 100.000 de tone fiecare, potrivit estimărilor surselor citate de Reuters.

În 2024, rafinăria Ryazan a procesat circa 262.000 de barili pe zi - aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei - iar Novokuibyshevsk a prelucrat aproximativ 115.000 bpd.

• OPEC a modificat în urcare estimarea privind cererea mondială de petrol în 2026

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a estimat, luna trecută, că cererea mondială de petrol va creşte cu 1,38 milioane de barili pe zi în 2026, nivel cu 100.000 de barili mai mare faţă de prognoza anterioară, ceea ce indică un eventual echilibru mai strâns între cerere şi ofertă, conform Reuters. Estimarea pentru acest an a rămas neschimbată.

Totodată, OPEC a redus previziunile privind creşterea producţiei din partea statelor din afara alianţei OPEC+, care include Rusia şi alţi parteneri, anticipând un avans cu numai 630.000 de barili pe zi în 2026, faţă de 730.000 estimaţi anterior, conform sursei citate.

Producţia de ţiţei de şist din SUA este aşteptată să scadă cu 100.000 de barili pe zi faţă de prognoza de luna trecută, pe fondul disciplinei privind cheltuielile de capital, al încetinirii forajelor şi al creşterii producţiei asociate de gaze.

În luna iulie, OPEC+ şi-a majorat producţia cu 335.000 de barili pe zi, sub ţinta de 411.000 stabilită prin noile cote.