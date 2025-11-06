Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
SUA îşi stabilesc o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc

A.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 15:19

SUA îşi stabilesc o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc

Statele Unite urmează să stabilească o prezenţă militară permanentă la o bază aeriană din Damasc, parte a eforturilor de mediere a unui pact de securitate între Israel şi Siria, relatează Reuters, citând şase surse apropiate discuţiilor.

Decizia marchează o schimbare semnificativă în alinierea strategică a Siriei faţă de Washington, după căderea, anul trecut, a fostului lider Bashar al-Assad, aliat tradiţional al Iranului. Baza vizată se află în apropierea unei viitoare zone demilitarizate în sudul Siriei, care ar urma să facă parte dintr-un acord de neagresiune între Israel şi Siria.

Potrivit surselor, preşedintele american Donald Trump îl va primi luni la Casa Albă pe preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, în cadrul primei vizite oficiale a unui lider sirian în SUA. Discuţiile vor viza cooperarea militară şi condiţiile acordului de securitate regional.

Un oficial al administraţiei americane a declarat că SUA evaluează constant poziţia sa în Siria pentru a combate ameninţările ISIS, refuzând să confirme locaţia exactă a bazei „din motive de securitate operaţională”. Totuşi, surse militare au precizat că specialişti americani au efectuat deja misiuni de recunoaştere şi că pista bazei este „gata pentru utilizare imediată”.

Discuţiile tehnice se concentrează asupra utilizării bazei pentru operaţiuni logistice, de supraveghere, realimentare şi ajutor umanitar, în timp ce Siria va păstra formal suveranitatea asupra facilităţii.

Washingtonul intenţionează ca această prezenţă militară să sprijine viziunea preşedintelui Trump privind un Orient Mijlociu stabil şi prosper, cu o Sirie integrată în coaliţia globală anti-ISIS şi în relaţii paşnice cu vecinii săi.

SUA menţin deja trupe în nord-estul Siriei, unde sprijină forţele kurde în lupta împotriva Statului Islamic. În paralel, Washingtonul desfăşoară misiuni similare de monitorizare a încetării focului în Liban şi Israel, în cadrul acordurilor de pace încheiate sub mediere americană.

Negocierile pentru un acord de securitate între Israel şi Siria continuă, după ce anunţul planificat la Adunarea Generală a ONU din septembrie a fost amânat. Potrivit surselor diplomatice, administraţia Trump presează Damascul să finalizeze acordul până la sfârşitul anului, înaintea vizitei oficiale a lui al-Sharaa la Washington.

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

