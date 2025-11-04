SUA relaxează sancţiunile împotriva Belarusului, inclusiv pentru avionul prezidenţial al lui Lukaşenko

Departamentul american al Trezoreriei a anunţat marţi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse Belarusului, măsura vizând compania aeriană naţională Belavia şi tranzacţiile legate de avionul prezidenţial al liderului Aleksandr Lukaşenko, potrivit Reuters.

Decizia marchează un nou pas în direcţia dezgheţării relaţiilor dintre Washington şi Minsk, după ani de izolare diplomatică. În septembrie, Belarus a eliberat 52 de prizonieri politici, răspunzând unui apel al preşedintelui american Donald Trump, care a promis relaxarea sancţiunilor asupra Belavia.

Biroul de Control al Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA a ridicat marţi sancţiunile impuse companiei aeriene şi unui avion folosit de înalţi oficiali ai regimului Lukaşenko. Totodată, a emis o licenţă generală care permite tranzacţii pentru trei aeronave aflate anterior pe lista de sancţiuni - două aparţinând guvernului belarus, inclusiv avionul prezidenţial, şi un elicopter de lux deţinut de compania Slavkali, utilizat pentru transportul liderului de la reşedinţa sa la Minsk.

Deşi o parte dintre restricţii au fost ridicate, sancţiunile impuse preşedintelui Lukaşenko, familiei sale şi altor oficiali de rang înalt rămân în vigoare, în contextul alegerilor prezidenţiale considerate frauduloase din 2020 şi al sprijinului oferit Rusiei în războiul din Ucraina.

După revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a intensificat contactele diplomatice cu Belarusul, trimiţând mai multe delegaţii la Minsk. Fostul preşedinte Joe Biden adoptase anterior o poziţie dură faţă de regimul Lukaşenko, sancţionând autorităţile de la Minsk pentru reprimarea opoziţiei şi sprijinul acordat Moscovei.