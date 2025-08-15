Summit Trump-Putin în Alaska, într-o bază militară cu istorie strategică din Războiul Rece

Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, are loc la baza militară Elmendorf-Richardson, un obiectiv strategic al armatei americane din apropierea oraşului Anchorage, potrivit AFP, care relatează cele ce urmează.

Baza, creată în forma actuală în 2010 prin reunirea bazei aeriene Elmendorf cu Fort Richardson, găzduieşte peste 55.000 de militari şi civili şi este sediul comandamentului forţelor militare din Alaska şi al regiunii Alaska NORAD. Cu un rol esenţial în supravegherea spaţiului aerian şi a activităţilor Rusiei, Chinei şi Coreei de Nord, Elmendorf-Richardson este prima platformă de proiecţie a puterii strategice americane în zona arctică.

Locul a fost ales pentru nivelul ridicat de securitate şi proximitatea faţă de Anchorage, deşi iniţial nici Washingtonul, nici Moscova nu l-au avut printre preferinţe. Alegerea are şi valoare simbolică, Alaska fiind fost teritoriu rus vândut SUA în 1867, conform sursei citate.

Într-o conferinţă de presă, Trump a numit în glumă destinaţia „Rusia”, aluzie la istoria regiunii, iar pe reţeaua Truth Social a scris că „chiar dacă ar obţine Moscova şi Leningradul pe gratis, presa ar spune că e o afacere proastă”. La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit în Alaska purtând un pulover cu inscripţia „URSS” în caractere chirilice.