Summitul Putin-Trump din Alaska va începe vineri la 22:30 cu o discuţie tete-a-tete şi se va încheia cu o conferinţă comună de presă

Întâlnirea dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va debuta vineri, 15 august, la ora 22:30 (ora Moscovei şi României), cu o discuţie tete-a-tete la care vor participa doar liderii şi traducătorii, a anunţat consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, de la care relatăm cele ce urmează.

Summitul are loc la Anchorage, în cadrul bazei militare Elmendorf-Richardson, şi va continua cu negocieri între delegaţii în format 5+5, urmate de un mic dejun de lucru. Temele centrale vor fi soluţionarea crizei ucrainene, cooperarea economică - „cu un potenţial enorm nevalorificat” -, precum şi probleme internaţionale şi regionale majore.

Din delegaţia rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov, asistentul prezidenţial Iuri Uşakov şi reprezentantul special pentru cooperare investiţională Kirill Dmitriev. Componenţa delegaţiei americane nu a fost încă anunţată oficial, conform sursei citate.

La începutul negocierilor, ambii preşedinţi vor face declaraţii publice, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună, după care delegaţia rusă se va întoarce direct la Moscova.