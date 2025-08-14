Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Summitul Putin-Trump din Alaska va începe vineri la 22:30 cu o discuţie tete-a-tete şi se va încheia cu o conferinţă comună de presă

A.B.
Internaţional / 14 august, 13:13

Summitul Putin-Trump din Alaska va începe vineri la 22:30 cu o discuţie tete-a-tete şi se va încheia cu o conferinţă comună de presă

Întâlnirea dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va debuta vineri, 15 august, la ora 22:30 (ora Moscovei şi României), cu o discuţie tete-a-tete la care vor participa doar liderii şi traducătorii, a anunţat consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, de la care relatăm cele ce urmează.

Summitul are loc la Anchorage, în cadrul bazei militare Elmendorf-Richardson, şi va continua cu negocieri între delegaţii în format 5+5, urmate de un mic dejun de lucru. Temele centrale vor fi soluţionarea crizei ucrainene, cooperarea economică - „cu un potenţial enorm nevalorificat” -, precum şi probleme internaţionale şi regionale majore.

Din delegaţia rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov, asistentul prezidenţial Iuri Uşakov şi reprezentantul special pentru cooperare investiţională Kirill Dmitriev. Componenţa delegaţiei americane nu a fost încă anunţată oficial, conform sursei citate.

La începutul negocierilor, ambii preşedinţi vor face declaraţii publice, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună, după care delegaţia rusă se va întoarce direct la Moscova.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 14.08.2025, 13:33)

    Ideal ar fi aparitia unei declaratii comune ce anunta existenta unui armistitiu pentru cel putin 30 de ani si separarea totala (o imensa granita nelocuita si devenita deja nelocuibila ce ar trebui sa cuprinda parti din Rusia si Ucraina ) a UE, care incorporeaza si Ucraina, de Rusia .Este tot mai evident cum ca ucrainienii si rusii nu mai pot locui impreuna usa linga usa .

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 14.08.2025, 13:58)

    Cistigul european este imens .UE se desprinde pentru eternitate de Rusia (este singura alternativa posibila ) incorporind macar 80% din Ucraina .UE si Germania ca si toti cei mai noi sau mai vechi aliati ai Germaniei se pot acum inarma si nuclear cu cele mai sofisticate tehnologii in domeniu .Pentru Europa Rusia nu va mai exista .PĂractic Europa isi va reface intreg Imperiul Rusia sau cozile lor de topor disparind din politicile europene .Planul este atit de sofisticat incit avem toata admiratia noastra .

