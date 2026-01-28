Superliga: Modificare în programul etapei a 24-a, din cauza frigului

Liga Profesionistă de Fotbal şi EAD, deţinătorul de drepturi tv, au decis o modificare în programul etapei a 24-a a Superligii, din cauza temperaturilor scăzute, potrivit news.ro.

Astfel, partida FC Botoşani - Oţelul Galaţi, programată iniţial luni, 2 februarie, la ora 20.00, se va disputa în cursul aceleaşi zile, dar de la ora 18.30.

Prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute la începutul săptămânii viitoare, în acea zonă a ţării, iar LPF şi EAD au hotărât schimbarea orei de disputare pentru protejarea tuturor celor implicaţi în acest eveniment sportiv (fotbalişti, antrenori, oficiali, organizatori şi spectatori).