Surse: AUR anunţă un proiect de lege pentru plafonarea costurilor creditelor şi protecţia debitorilor

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă miercuri că a depus în Parlament un proiect legislativ „pentru protejarea românilor în faţa dobânzilor excesive şi a practicilor abuzive din sistemul financiar”, transmite formaţiunea într‑un comunicat.

Iniţiativa vizează plafonarea costurilor creditelor, introducerea unor reguli clare de transparenţă şi eliminarea mecanismelor care permit executări silite rapide fără protecţie reală pentru debitori, potrivit documentului pus la dispoziţie de AUR.

Senatorul Cezar Petre a explicat că proiectul „vine să corecteze o nedreptate evidentă din sistemul financiar din România”, arată declaraţia oficială a partidului.

Conform textului propus, pentru creditele imobiliare dobânda nu ar urma să depăşească cu mai mult de 3 puncte procentuale nivelul de referinţă al Băncii Naţionale, iar pentru creditele de consum se instituie un plafon clar menit să prevină abuzurile, precizează iniţiatorii.

Proiectul mai impune obligaţii sporite de informare: instituţiile financiare vor trebui să afişeze avertismente clare şi vizibile, astfel încât consumatorii „să ştie exact în ce se bagă” înainte de a semna un contract, se arată în comunicat.

De asemenea, iniţiativa modifică cadrul executării silite pentru consumatori, eliminând caracterul executoriu automat pentru anumite instrumente financiare şi introducând obligaţia unei verificări reale înainte de declanşarea procedurilor, mai notează AUR.

Potrivit comunicatului, scopul legii este întărirea responsabilităţii instituţiilor financiare în relaţia cu clienţii şi prevenirea supraîndatorării care, susţin iniţiatorii, a afectat milioane de cetăţeni.