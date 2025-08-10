Surse: Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska

Casa Albă ia în considerare posibilitatea de a-l invita pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska, conform unor surse americane. Anunţul vine la o zi după ce Washingtonul şi Moscova au confirmat întâlnirea celor doi preşedinţi, în cadrul eforturilor de a găsi o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, transmite Sky News.

Potrivit unor oficiali americani şi surse apropiate discuţiilor interne, administraţia Trump analizează acum opţiunea unei participări a preşedintelui ucrainean la summit. Deocamdată, o vizită a lui Zelenski nu a fost confirmată oficial şi nu se ştie dacă acesta va fi prezent în Alaska.

Un oficial al administraţiei a declarat că o astfel de participare este „absolut” posibilă şi că există speranţe mari ca acest lucru să se întâmple.

Întrebat dacă a fost transmisă o invitaţie oficială, un reprezentant al Casei Albe a afirmat că preşedintele Trump rămâne deschis ideii unui summit trilateral cu ambii lideri, însă în prezent se concentrează pe organizarea întâlnirii bilaterale solicitate de Vladimir Putin.

Totodată, o purtătoare de cuvânt a Downing Street a precizat că premierul britanic Sir Keir Starmer a discutat sâmbătă cu preşedintele francez Emmanuel Macron despre ultimele evoluţii din Ucraina. Aceştia şi-au reafirmat sprijinul ferm pentru preşedintele Zelenski şi pentru asigurarea unei păci juste şi durabile pentru poporul ucrainean.

De asemenea, au apreciat eforturile preşedintelui Trump de a opri violenţele din Ucraina şi de a încheia războiul de agresiune al Rusiei. Cei doi lideri au convenit să continue colaborarea strânsă cu Trump şi Zelenski în următoarele zile şi să rămână în contact permanent.