Surse: Donald Trump anunţă prelungirea armistiţiului în contextul negocierilor internaţionale

Miercuri, lumea aştepta să expire armistiţiul, dar cu câteva ore înainte, într-o decizie neaşteptată, preşedintele Donald Trump a anunţat că prelungeşte încetarea focului, menţinând în acelaşi timp blocada asupra porturilor iraniene, arată analizele şi informaţiile publicate de The Free Press, The Economist şi Institute for the Study of War.

Negociatorii americani care intenţionau să participe la preconizatele tratative de la Islamabad cu oficialii iranieni aveau în faţă o mare provocare: să înţeleagă cine anume ia deciziile la Teheran, conform surselor menţionate.

Cu o săptămână în urmă, administraţia lui Donald Trump credea că regimul iranian era condus de un comitet format din cinci înalţi oficiali, potrivit analizelor citate.

Printre cei cinci erau cei doi principali negociatori de la Islamabad: ministrul de externe Abbas Araghchi şi preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, conform aceloraşi analize şi informaţii publicate de The Free Press, The Economist şi Institute for the Study of War.