Surse: Guvernul îşi va asuma răspunderea pe Pachetul doi de măsuri fiscale săptămâna viitoare

Guvernul plănuieşte să-şi asume răspunderea pentru „Pachetul doi” de măsuri fiscale săptămâna viitoare, potrivit unor surse G4Media. . Proiectele incluse în acest pachet sunt: reforma pensiilor magistraţilor, reforma administraţiei locale şi modificarea Legii insolvenţei.

Pachetul urmează să fie definitivat până la sfârşitul acestei săptămâni, pentru ca săptămâna viitoare să fie demarate procedurile de asumare a răspunderii Guvernului. Proiectele din pachet au stârnit deja dezbateri intense, mai ales în rândul magistraţilor şi al autorităţilor locale. Conducerea PNL a votat marţi în unanimitate să susţină asumarea răspunderii pentru acest pachet de măsuri.

Plenul Senatului a respins proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor, depus de coaliţia PSD-PNL în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. Această respingere permite noului Guvern condus de Ilie Bolojan să îşi asume răspunderea pe un proiect nou care prevede eliminarea pensiilor speciale.

Potrivit proiectului guvernului, magistraţii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă, dintre care cel puţin 25 de ani în magistratură. Pensia de serviciu va reprezenta 55% din media indemnizaţiilor brute din ultimele 60 de luni, fără să depăşească 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Cumulul pensiei cu salariul în sectorul public va fi interzis, excepţie urmând să facă medicii şi profesorii. Astfel, cei care continuă activitatea după pensionare vor primi doar salariul, nu şi pensia.

Pachetul prevede reducerea cu peste 40.000 de posturi în administraţia locală, limitarea salariilor, reorganizarea consiliilor de administraţie şi evaluarea funcţionarilor pe criterii de performanţă. Economia estimată anual este de 2,2 miliarde de lei.

Se introduc proiecte pilot de salarizare în funcţie de performanţă şi finanţarea spitalelor pe baza numărului efectiv de cazuri tratate. Internările fictive vor fi sancţionate.

Modificările propun reducerea duratei procedurii insolvenţei, interdicţia de a fonda societăţi timp de 5 ani şi creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor pentru firmele aflate în insolvenţă.

Se analizează şi alte măsuri, precum schimbări fiscale pentru multinaţionale, majorarea capitalului social pentru SRL-uri, taxe noi pe colete, creşterea bazei de calcul pentru CASS, impozitarea mai mare a câştigurilor din tranzacţii bursiere, precum şi reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie ale companiilor de stat.

Paşii asumării răspunderii Guvernului

Guvernul adoptă pachetul şi îl trimite Parlamentului.

Parlamentarii pot transmite amendamente.

Guvernul adoptă forma finală, inclusiv eventualele amendamente acceptate.

Premierul şi Cabinetul prezintă pachetul în plenul reunit al Parlamentului, fără dezbatere parlamentară.

Opoziţia are 3 zile să depună moţiune de cenzură. Dacă moţiunea este respinsă, pachetul se consideră adoptat. Dacă moţiunea trece, Guvernul cade şi pachetul este respins.

Pachetul adoptat poate fi contestat la Curtea Constituţională. Dacă nu este contestat sau sesizarea este respinsă, proiectele sunt trimise preşedintelui pentru promulgare.