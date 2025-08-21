Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Surse: Guvernul îşi va asuma răspunderea pe Pachetul doi de măsuri fiscale săptămâna viitoare

I.S.
Politică / 21 august, 14:48

Surse: Guvernul îşi va asuma răspunderea pe Pachetul doi de măsuri fiscale săptămâna viitoare

Guvernul plănuieşte să-şi asume răspunderea pentru „Pachetul doi” de măsuri fiscale săptămâna viitoare, potrivit unor surse G4Media. . Proiectele incluse în acest pachet sunt: reforma pensiilor magistraţilor, reforma administraţiei locale şi modificarea Legii insolvenţei.

Pachetul urmează să fie definitivat până la sfârşitul acestei săptămâni, pentru ca săptămâna viitoare să fie demarate procedurile de asumare a răspunderii Guvernului. Proiectele din pachet au stârnit deja dezbateri intense, mai ales în rândul magistraţilor şi al autorităţilor locale. Conducerea PNL a votat marţi în unanimitate să susţină asumarea răspunderii pentru acest pachet de măsuri.

Plenul Senatului a respins proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor, depus de coaliţia PSD-PNL în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. Această respingere permite noului Guvern condus de Ilie Bolojan să îşi asume răspunderea pe un proiect nou care prevede eliminarea pensiilor speciale.

Potrivit proiectului guvernului, magistraţii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă, dintre care cel puţin 25 de ani în magistratură. Pensia de serviciu va reprezenta 55% din media indemnizaţiilor brute din ultimele 60 de luni, fără să depăşească 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Cumulul pensiei cu salariul în sectorul public va fi interzis, excepţie urmând să facă medicii şi profesorii. Astfel, cei care continuă activitatea după pensionare vor primi doar salariul, nu şi pensia.

Pachetul prevede reducerea cu peste 40.000 de posturi în administraţia locală, limitarea salariilor, reorganizarea consiliilor de administraţie şi evaluarea funcţionarilor pe criterii de performanţă. Economia estimată anual este de 2,2 miliarde de lei.

Se introduc proiecte pilot de salarizare în funcţie de performanţă şi finanţarea spitalelor pe baza numărului efectiv de cazuri tratate. Internările fictive vor fi sancţionate.

Modificările propun reducerea duratei procedurii insolvenţei, interdicţia de a fonda societăţi timp de 5 ani şi creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor pentru firmele aflate în insolvenţă.

Se analizează şi alte măsuri, precum schimbări fiscale pentru multinaţionale, majorarea capitalului social pentru SRL-uri, taxe noi pe colete, creşterea bazei de calcul pentru CASS, impozitarea mai mare a câştigurilor din tranzacţii bursiere, precum şi reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie ale companiilor de stat.

Paşii asumării răspunderii Guvernului

Guvernul adoptă pachetul şi îl trimite Parlamentului.

Parlamentarii pot transmite amendamente.

Guvernul adoptă forma finală, inclusiv eventualele amendamente acceptate.

Premierul şi Cabinetul prezintă pachetul în plenul reunit al Parlamentului, fără dezbatere parlamentară.

Opoziţia are 3 zile să depună moţiune de cenzură. Dacă moţiunea este respinsă, pachetul se consideră adoptat. Dacă moţiunea trece, Guvernul cade şi pachetul este respins.

Pachetul adoptat poate fi contestat la Curtea Constituţională. Dacă nu este contestat sau sesizarea este respinsă, proiectele sunt trimise preşedintelui pentru promulgare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb