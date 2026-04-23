Surse: Miniştrii PSD urmează să-şi înainteze demisiile joi, înainte de şedinţa de Guvern

Potrivit surselor, miniştrii PSD urmează să se retragă din Executiv joi, înaintea şedinţei de Guvern programate pentru ora 11:00, decizie luată în unanimitate miercuri de conducerea partidului.

Conducerea PSD s‑a reunit miercuri pentru a stabili strategia, după consultarea internă de luni, când membrii formaţiunii au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, transmit sursele.

Sursele citate precizează că social‑democraţii au hotărât ca miniştrii să îşi înainteze demisiile joi; PSD deţine în prezent şase portofolii în Guvern:Transporturi (Ciprian Şerban), Agricultură (Florin Barbu), Energie (Bogdan Ivan), Sănătate (Alexandru Rogobete), Justiţie (Radu Marinescu) şi Muncă (Florin Manole). În plus, postul de vicepremier ocupat de Marian Neacşu, iar Secretariatul General al Guvernului este condus de social‑democratul Ştefan Radu Oprea, conform informaţiilor obţinute.

După demisiile miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi va schimba componenţa politică prin ieşirea efectivă a PSD din coaliţie; premierul va desemna interimari dintre actualii membri ai Executivului pentru portofoliile vacante, au explicat sursele.

Interimatul pentru noii interimari este de 45 de zile, perioadă în care în Parlament poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Reprezentanţii AUR au anunţat că vor susţine orice moţiune împotriva actualului Executiv, au transmis oficialii partidului.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că formaţiunea sa „va vota orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură” şi a reiterat intenţia de a depune o moţiune în luna mai, potrivit declaraţiilor comunicate de partid.

Conform surselor, premierul Ilie Bolojan a discutat cu liderii UDMR despre funcţionarea guvernului în ipoteza retragerii miniştrilor PSD şi s‑a convenit ca, în această situaţie, să fie înlocuiţi cât mai rapid miniştrii demisionari, pentru a asigura continuitatea proiectelor în derulare.