Surse: Miniştrii PSD urmează să-şi înainteze demisiile joi, înainte de şedinţa de Guvern

I.O.
Politică / 23 aprilie, 07:10

Sursa foto: Facebook / Partidul Social democrat

Potrivit surselor, miniştrii PSD urmează să se retragă din Executiv joi, înaintea şedinţei de Guvern programate pentru ora 11:00, decizie luată în unanimitate miercuri de conducerea partidului.

Conducerea PSD s‑a reunit miercuri pentru a stabili strategia, după consultarea internă de luni, când membrii formaţiunii au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, transmit sursele.

Sursele citate precizează că social‑democraţii au hotărât ca miniştrii să îşi înainteze demisiile joi; PSD deţine în prezent şase portofolii în Guvern:Transporturi (Ciprian Şerban), Agricultură (Florin Barbu), Energie (Bogdan Ivan), Sănătate (Alexandru Rogobete), Justiţie (Radu Marinescu) şi Muncă (Florin Manole). În plus, postul de vicepremier ocupat de Marian Neacşu, iar Secretariatul General al Guvernului este condus de social‑democratul Ştefan Radu Oprea, conform informaţiilor obţinute.

După demisiile miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi va schimba componenţa politică prin ieşirea efectivă a PSD din coaliţie; premierul va desemna interimari dintre actualii membri ai Executivului pentru portofoliile vacante, au explicat sursele.

Interimatul pentru noii interimari este de 45 de zile, perioadă în care în Parlament poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Reprezentanţii AUR au anunţat că vor susţine orice moţiune împotriva actualului Executiv, au transmis oficialii partidului.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că formaţiunea sa „va vota orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură” şi a reiterat intenţia de a depune o moţiune în luna mai, potrivit declaraţiilor comunicate de partid.

Conform surselor, premierul Ilie Bolojan a discutat cu liderii UDMR despre funcţionarea guvernului în ipoteza retragerii miniştrilor PSD şi s‑a convenit ca, în această situaţie, să fie înlocuiţi cât mai rapid miniştrii demisionari, pentru a asigura continuitatea proiectelor în derulare.

Opinia Cititorului ( 5 )

  1. 1.  Foarte bine
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 07:23)

    cat mai repede , cel de la justitie , sa se dea drumul la mai multe dosare inclusiv Nordis, si de la transporturi sa se listeze AeroporturI Bucuresti.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 07:30)

      Vedeți să nu. Catastrofa Predoiu planează

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 07:47)

      Asa e!Asta are multe presuri cu munti de gunoaie sub ele:))

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 07:38)

    e acelasi scenariu cu cel din epoca base, cand l-au dat jos pe boc si a aparut boc2, boc3, si au furat toti cot la cot si cu boc si cu base,

    e circ pt pulime, nimic mai mult.

    ei o duc bien merci, fura din toate pozitiile, noi platim tot. 

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 07:51)

      Erau atunci sobolanii lor cat casa.Se conatituisera intr-un fel de secta si cand te duceai pe la ei ,fiecare avea o poza cu "tovarasul" la vedere.Probabil sa inchinau la ea ca la icoane si spuneau in gand rugaciunea "Sa traiti,binel"(noi ,partidul si tot neamul nostru de rozatoare).

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

