Surse: Numărul decedaţilor în timpul protestelor din Iran ar putea depăşi 30.000

Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, potrivit dpa.

„Până la 30.000 de oameni” ar fi putut fi ucişi de forţele de securitate iraniene numai pe 8 şi 9 ianuarie, când ţara a fost scena unora dintre cele mai mari proteste din valul actual, a relatat sursa amintită.

În acele două zile, numărul cadavrelor a depăşit capacitatea statului de a le gestiona, au declarat oficialii, adăugând că autorităţile au rămas fără saci mortuari şi au fost folosite semiremorci în loc de ambulanţe, conform dpa.

Proteste au izbucnit în Iran la sfârşitul lunii decembrie, pe fondul unei crize economice tot mai profunde şi a unei inflaţii în creştere, dar s-au transformat rapid în demonstraţii politice împotriva sistemului autoritar al Republicii Islamice, a mai transmis sursa amintită.