Surse Politice: Tribunalul Bucureşti a suspendat hotărârile Congresului PNL prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte

Tribunalul Bucureşti a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19.06.2026, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026, conform unei decizii citate de surse politice. Instanţa a respins cererea formulată în contradictoriu cu PNL, prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată, iar decizia are drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, potrivit informaţiilor disponibile.

În urma suspendării, rămân în funcţie prim-vicepreşedinţii şi întreaga structură de conducere de dinaintea Congresului, iar deciziile de schimbare din funcţie a liderilor de filiale sunt anulate, conform surselor citate. Iniţial, aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a deciziilor Biroului Politic Naţional prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul a fost modificarea Statutului şi eliminarea membrilor cu opinie divergentă, potrivit sursei.

De asemenea, Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu au introdus o cerere de chemare în judecată împotriva PNL şi a preşedintelui acestuia, prin care solicită daune morale de 250.000 de lei de fiecare reclamant, în total 4.000.000 de lei, conform acţiunii înregistrate la instanţă.