Surse Politice: Tribunalul Bucureşti a suspendat hotărârile Congresului PNL prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte

Tribunalul Bucureşti a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19.06.2026, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026, conform unei decizii citate de surse politice. Instanţa a respins cererea formulată în contradictoriu cu PNL, prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată, iar decizia are drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, potrivit informaţiilor disponibile.
În urma suspendării, rămân în funcţie prim-vicepreşedinţii şi întreaga structură de conducere de dinaintea Congresului, iar deciziile de schimbare din funcţie a liderilor de filiale sunt anulate, conform surselor citate. Iniţial, aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a deciziilor Biroului Politic Naţional prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul a fost modificarea Statutului şi eliminarea membrilor cu opinie divergentă, potrivit sursei.
De asemenea, Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu au introdus o cerere de chemare în judecată împotriva PNL şi a preşedintelui acestuia, prin care solicită daune morale de 250.000 de lei de fiecare reclamant, în total 4.000.000 de lei, conform acţiunii înregistrate la instanţă.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 18:31)
era de asteptat la cat de prost e bolostalin si gasca lui de ardeleni mai prosti decat el.
stie toata lumea c aorice congres de partid sau de asociatie de bloc si schimbare de statut se anunta in termen de 3-5 zile la tribunal.
altfel nu sunt valabile.
bolostalin si hardelenii lui habar nu au de lege.
maine poimaine apar si legaturile lui pascu cu bolojean sef de judet.
2. Justiția lui Nicușor Dan
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 19:01)
Se adeverește de ceva timp ca într-adevăr justiția este rezervată PSD, - inclusiv de către Nicușor .
Se vede destul de clar.
Se pare ca protestele de atunci au fost justificate, cu toată argumentatia susținută de atunci a lui Nicușor.
Nu e bine.
În ce țară trăim !?