Surse: Zece bănci, posibil să fie amendate de Consiliul Concurenţei cu peste 1 miliard de euro

Zece bănci din ţara noastră este posibil să fie amendate de Consiliul Concurenţei cu aproximativ 10% din cifra de afaceri, sancţiunile urmând să totalizeze peste 1 miliard de euro, susţin surse apropiate situaţiei, care ne-au spus că instituţia de control a trimis băncilor vizate raportul întocmit în urma investigaţiilor efectuate în sistemul bancar. Conform surselor noastre, cele zece societăţi de credit care ar fi primit raportul Consiliului Concurenţei sunt BCR, Banca Transilvania, ING Bank, BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Unicredit, Intesa Sanpaolo Bank, CEC Bank, Eximbank, Libra Internet Bank.

Conform procedurii, băncile care au primit informarea Concurenţei urmează să trimită comisiei de investigaţie opiniile lor pe subiect, după care va fi adoptată decizia finală.

Consiliul Concurenţei investighează încă din 2022 băncile care participă la calculul dobânzii ROBOR. Aceasta nu este singura investigaţie a Consiliului în sectorul bancar. În 2023, Consiliul a demarat o anchetă privind modul în care unele bănci calculează scorul de credit, suspectând că, astfel, se blochează accesul unor clienţi la credite şi se îngreunează refinanţarea.

Mai multe detalii pe subiect veţi găsi în ediţia e-paper de mâine.