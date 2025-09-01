Sute de intelectuali cer oprirea austerităţii în educaţie

English Version

Peste 300 de profesori, cercetători, artişti şi jurnalişti din ţară şi din diaspora au semnat scrisoarea publică „Stop austerităţii în educaţie - 5 principii pentru reconstrucţia sistemului de educaţie din România”, un apel civic prin care solicită guvernului să renunţe la politicile de tăieri şi comasări şi să trateze educaţia ca pe o prioritate naţională.

• Educaţia, fundament al democraţiei

Iniţiatorii documentului atrag atenţia că educaţia nu poate fi redusă „la un calcul contabil”. Ei afirmă că măsurile actuale, precum comasarea şcolilor, reducerea de personal şi supraaglomerarea claselor, nu aduc economii reale, ci dimpotrivă, generează costuri sociale şi economice uriaşe pe termen lung. „Nu este eficient să reducem riscul de intrare în incapacitate de plată generând probleme şi mai mari prin tăierile din educaţie. Modul acesta guvernamental de acţiune conduce la o amplificare şi mai dezastruoasă a crizei”, avertizează semnatarii.

• Cinci principii pentru reconstrucţia şcolii româneşti

Apelul propune o viziune strategică pentru reformarea educaţiei, bazată pe cinci principii fundamentale: Educaţia - prioritate naţională, fundament al democraţiei şi al dezvoltării durabile; Statul - garant al accesului egal, pentru ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă;

Finanţare corectă: minimum 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare; Convergenţa cu standardele europene, prin acces la valori, cultură şi sprijin real pentru elevi şi profesori (şcoală după şcoală şi masă caldă pentru toţi); Reconstrucţia statutului profesorilor, cu salarii competitive, stabilitate legislativă şi recunoaştere socială.

• Criză educaţională fără precedent

Semnatarii subliniază că România alocă puţin peste 3% din PIB pentru educaţie, în timp ce media europeană depăşeşte 5%. Un copil din patru abandonează şcoala înainte de liceu, iar procentul absolvenţilor de studii superioare este printre cele mai scăzute din UE.

Între timp, profesorii părăsesc sistemul, iar tinerii evită cariera didactică din cauza salariilor mici şi a instabilităţii. „Austeritatea în educaţie nu economiseşte bani, dimpotrivă, produce costuri sociale, economice şi democratice pe termen lung”, se arată în document.

• O alianţă civică pentru viitorul României

Scrisoarea deschisă a fost semnată de numeroase personalităţi din domenii diverse: scriitorii Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Lavinia Branişte şi Alex Tocilescu, regizorii Radu Jude, Bogdan Mureşanu, Monica Stan şi Emanuel Pârvu, producătoarea Ada Solomon, actorii Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Katia Pascariu şi Alex Bogdan, dar şi artiştii Lia şi Dan Perjovschi, managerul cultural Corina Şuteu. Iniţiatorii subliniază că această mişcare civică nu are apartenenţă politică, ci reprezintă un manifest pentru şcoală, pentru democraţie şi pentru viitorul României.