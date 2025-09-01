Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sute de intelectuali cer oprirea austerităţii în educaţie

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 1 septembrie

Sute de intelectuali cer oprirea austerităţii în educaţie

English Version

Peste 300 de profesori, cercetători, artişti şi jurnalişti din ţară şi din diaspora au semnat scrisoarea publică „Stop austerităţii în educaţie - 5 principii pentru reconstrucţia sistemului de educaţie din România”, un apel civic prin care solicită guvernului să renunţe la politicile de tăieri şi comasări şi să trateze educaţia ca pe o prioritate naţională.

Educaţia, fundament al democraţiei

Iniţiatorii documentului atrag atenţia că educaţia nu poate fi redusă „la un calcul contabil”. Ei afirmă că măsurile actuale, precum comasarea şcolilor, reducerea de personal şi supraaglomerarea claselor, nu aduc economii reale, ci dimpotrivă, generează costuri sociale şi economice uriaşe pe termen lung. „Nu este eficient să reducem riscul de intrare în incapacitate de plată generând probleme şi mai mari prin tăierile din educaţie. Modul acesta guvernamental de acţiune conduce la o amplificare şi mai dezastruoasă a crizei”, avertizează semnatarii.

Cinci principii pentru reconstrucţia şcolii româneşti

Apelul propune o viziune strategică pentru reformarea educaţiei, bazată pe cinci principii fundamentale: Educaţia - prioritate naţională, fundament al democraţiei şi al dezvoltării durabile; Statul - garant al accesului egal, pentru ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă;

Finanţare corectă: minimum 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare; Convergenţa cu standardele europene, prin acces la valori, cultură şi sprijin real pentru elevi şi profesori (şcoală după şcoală şi masă caldă pentru toţi); Reconstrucţia statutului profesorilor, cu salarii competitive, stabilitate legislativă şi recunoaştere socială.

Criză educaţională fără precedent

Semnatarii subliniază că România alocă puţin peste 3% din PIB pentru educaţie, în timp ce media europeană depăşeşte 5%. Un copil din patru abandonează şcoala înainte de liceu, iar procentul absolvenţilor de studii superioare este printre cele mai scăzute din UE.

Între timp, profesorii părăsesc sistemul, iar tinerii evită cariera didactică din cauza salariilor mici şi a instabilităţii. „Austeritatea în educaţie nu economiseşte bani, dimpotrivă, produce costuri sociale, economice şi democratice pe termen lung”, se arată în document.

O alianţă civică pentru viitorul României

Scrisoarea deschisă a fost semnată de numeroase personalităţi din domenii diverse: scriitorii Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Lavinia Branişte şi Alex Tocilescu, regizorii Radu Jude, Bogdan Mureşanu, Monica Stan şi Emanuel Pârvu, producătoarea Ada Solomon, actorii Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Katia Pascariu şi Alex Bogdan, dar şi artiştii Lia şi Dan Perjovschi, managerul cultural Corina Şuteu. Iniţiatorii subliniază că această mişcare civică nu are apartenenţă politică, ci reprezintă un manifest pentru şcoală, pentru democraţie şi pentru viitorul României.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb