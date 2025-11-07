Sute de zboruri sunt anulateîn SUA, vineri, pe măsură de shutdown-ul continuă

Milioane de americani care ar urma să călătorească cu avionul în această lună şi-ar putea vedea planurile năruite, înainte de perioada sărbătorilor, dacă cel mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA continuă, potrivit news.ro.

Începând de vineri, administraţia Trump va anula zboruri de la 40 de aeroporturi din toată ţara şi va creşte progresiv reducerea la 10% până vinerea viitoare dacă shutdown-ul continuă, potrivit unui ordin de urgenţă al Administraţiei Federale pentru Aviaţie (FAA).

Mai multe companii aeriene importante au anulat preventiv sute de zboruri programate vineri şi în weekend. Anulările vor afecta companiile aeriene în acelaşi fel ca o zi aglomerată cu vreme rea, a declarat un oficial al unui operator aerian pentru CNN. Spre deosebire de o furtună, însă, aceste anulări vor fi răspândite în mai multe oraşe, nu doar într-o zonă geografică.

Reducerea zborurilor va fi limitată la 40 de ”pieţe de trafic cu volum ridicat”, a declarat administratorul FAA, Bryan Bedford. ”Le vom cere companiilor aeriene să colaboreze cu noi pentru a-şi reduce programele”, a spus el.

Lista aeroporturilor menţionate în ordinul FAA emis joi include cele trei importante din New York City - New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International şi Newark Liberty International. Alte aeroporturi afectate din nord-est sunt Boston Logan International, Philadelphia International şi Teterboro din New Jersey.

Aeroporturile din alte regiuni care vor avea reduceri începând de vineri sunt:

În Midwest: Indianapolis International, Chicago Midway International, Chicago O'Hare International, Cincinnati/Northern Kentucky International, Detroit Metropolitan Wayne County, Louisville International şi Minneapolis-St. Paul International.

În Sud: Charlotte Douglas International, Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Fort Lauderdale-Hollywood International, Hartsfield-Jackson Atlanta International, Houston Hobby, George Bush Houston Intercontinental, Memphis International, Orlando International, Miami International şi Tampa International.

În zona DC: Baltimore/Washington International, Washington Dulles International şi Ronald Reagan Washington National.

În Vest: Denver International, Las Vegas McCarran International, Los Angeles International, Oakland International, Ontario International, Portland International, Phoenix Sky Harbor International, San Diego International, Seattle/Tacoma International, San Francisco International şi Salt Lake City International.

În Hawaii şi Alaska: Anchorage International şi Honolulu International.

Multe alte aeroporturi ar putea fi afectate, întrucât zborurile din principalele oraşe unde FAA face reduceri sunt către aeroporturi mai mici.

O reducere cu 10% a zborurilor, aşa cum a cerut FAA, ar putea avea ca rezultat mii de zboruri anulate pe zi - o tăiere fără precedent.

Zborurile anulate vor fi mai multe săptămâna viitoare, începând cu o reducere de 4% începând de vineri, de la 6 a.m., arată ordinul FAA.

Tăierea va creşte la 6% marţi, apoi 8% joi şi până la 10% vinerea viitoare, arată ordinul, dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt shutdown-ului guvernamental. Companiile aeriene vor decide ce zboruri anulează.

”Vedem semne de încordare în sistem, astfel că reducem proactiv numărul zborurilor pentru a ne asigura că americanii continuă să zboare în siguranţă”, a declarat administratorul FAA Bedford, într-un comunicat al Departamentului Transporturilor.

În timp ce majoritatea companiilor aerien mari afirmă că impactul va fi limitat, cele patru cele mai mari companii aeriene americane au anulat preventiv sute de zboruri.

Delta Air Lines a anulat circa 170 de zboruri regionale şi principale care erau programate vineri, iar alte zboruri regionale vor fi anulate, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului pentru CNN.

United Airlines va anula preventiv aproximativ 200 de zboruri începând de vineri, circa 4% din programul de vineri al companiei aeriene, incluzând în mare parte curse regionale. Aceasta va anula în jur de 4% şi sâmbătă şi duminică, a afirmat comapania.

American Airlines a redus programul de zboruri cu 4% la 40 de aeroporturi, de vineri până luni, fiind vorba de circa 220 de zboruri anulate în fiecare zi, potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Sarah Jantz. ”Chiar şi cu aceste anulări, plănuim să operăm circa 6.000 de zboruri zilnic”, a declarat Jantz pentru CNN.

Aproximativ 100 de zboruri ale Southwest Airlines vor fi anulate vineri, a afirmat compania. Un purtător de cuvânt al Southwest a cerut Congresului să ”rezolve imediat impasul” şi a spus că operatorul stabileşte ajustările necesare pentru a respecta reducerea cerută de FAA.

Shutdown-ul guvernamental, care a început în 1 octombrie, a făcut ca mulţi angajaţi federali să nu fie plătiţi.

Controlorii de trafic aerian şi screener-ii de la Administraţia pentru Securitatea Transporturilor sunt consideraţi angajaţi esenţiali şi sunt aşteptaţi să meargă la muncă în timpul shutdown-ului. Însă ei nu sunt plătiţi şi unii au fost nevoiţi să găsească alte surse de venit pentru a plăti facturile.

”Controlorii îşi dau demisia în fiecare zi acum di cauza naturii prelungite a shutdown-ului”, a afirmat Nick Daniels, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Controlorilor de Trafic Aerian. ”Avem un deficit de 400 de controlori - mai mare decât în shutdown-ul din 2029”, a arătat el.

Peste 450 de probleme cu lipsa de personal au fost raportate la centrele FAA de când a început shutdown-ul, potrivit unei analize a CNN.