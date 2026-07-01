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SYCLEF îşi consolidează prezenţa europeană prin prima sa operaţiune strategică în România, primind Grupul UNICOOL

L.B.
Companii / 1 iulie, 18:13

Grup Unicool

Grup Unicool

UNICOOL, un grup românesc specializat în frig comercial, se alătură SYCLEF, un lider european în frig comercial, frig industrial şi climatizare (HVAC). Această operaţiune marchează prima prezenţă directă a SYCLEF în România şi se înscrie în strategia de expansiune a reţelei în Europa Centrală şi de Est. Finalizarea parteneriatului este condiţionată de obţinerea aprobărilor legale relevante, respectiv din partea Consiliului Concurenţei şi a Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Cu sediul în judeţul Cluj, Unicool a fost înfiinţată în 2011 şi este în prezent un specialist de top în frigul comercial pe piaţa din România. Grupul reuneşte două companii: Unicool Instalaţii Frig şi Acsa Coolteam. Fondatorii vor rămâne acţionari în cele două companii şi vor continua să conducă managementul şi dezvoltarea strategică a activităţii operaţionale a celor două companii.

DECLARAŢII:

La momentul semnării parteneriatului strategic,

Călin Bara, membru fondator al Grupului Unicool, a declarat:

„Pentru mine, acest parteneriat cu SYCLEF depăşeşte sfera unei simple reuşite de business. Reprezintă materializarea viziunii mentorului meu, Nicolae Bara, un adevărat pionier al acestui domeniu în România. Experienţa, etica de muncă şi filosofia lui au fost busola mea în toţi aceşti ani de dezvoltare a companiilor noastre. Faptul că astăzi UNICOOL şi ACSA fac pasul spre o dimensiune internaţională alături de SYCLEF este confirmarea clară că drumul pe care l-am ales a fost cel corect.”

Ioan Popa, membru fondator al Grupului Unicool, a declarat:

„Alăturarea la grupul SYCLEF validează valoarea pe care UNICOOL şi ACSA au construit-o în timp. Rămânem la fel de ancoraţi în nevoile clienţilor noştri, însă adăugăm forţa şi know-how-ul unui lider european, deschizând calea unei creşteri accelerate bazate pe sinergii solide.”

Guillaume Burvingt, Director Internaţional, SYCLEF a declarat:

„Intrarea pe piaţa din România reprezintă un pas important în strategia noastră de dezvoltare pentru Europa Centrală şi de Est. Grupul Unicool are un potenţial puternic, o reputaţie bună, echipe solide şi o bază de clienţi fideli - exact tipul de parteneri locali pe care dorim să îi susţinem prin forţa şi resursele unei reţele internaţionale. Suntem încântaţi să începem această colaborare cu echipele Grupului Unicool.”

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