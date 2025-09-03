Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SYMMETRICA intră într-o nouă etapă de dezvoltare: Liviu Stoleru se alătură în poziţia de CEO

M.P.
Companii / 3 septembrie, 11:10

SYMMETRICA intră într-o nouă etapă de dezvoltare: Liviu Stoleru se alătură în poziţia de CEO

Symmetrica, liderul pieţei locale de pavele şi borduri vibropresate şi cel mai mare producător autohton, cu o cifră de afaceri de peste 316 milioane de lei (63,5 milioane de euro) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, o nouă etapă în parcursul său de dezvoltare prin numirea lui Liviu Stoleru în funcţia de Chief Executive Officer (CEO).

Sursa citată preciează:

„Cu o experienţă de peste 27 de ani în management, dintre care 23 dedicaţi industriei materialelor de construcţii, Liviu Stoleru aduce o experienţă semnificativă în proiecte de succes ale industriei şi se alătură Symmetrica cu o misiune clară: consolidarea companiei prin transformare, dezvoltare şi implementarea unor sisteme performante de lucru. În plus, acesta şi-a propus întărirea culturii organizaţionale prin roluri şi responsabilităţi clare şi formarea unei echipe puternice şi motivate”.

„Cred cu tărie în misiunea de a revitaliza industria românească prin competenţă tehnică şi managerială, implementarea conceptului de gândire strategică şi leadership, prin echipe solide care să construiască companii sustenabile, lideri de piaţă. Symmetrica are toate premisele pentru a continua această poveste de succes, iar intenţia mea este să invit alături de noi acei profesionişti care îşi doresc să participe la un astfel de proiect ambiţios”, a declarat Liviu Stoleru, CEO Symmetrica.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„În prezent, Symmetrica se află într-un moment important al evoluţiei sale. Compania, un business de familie cu peste 30 de ani de activitate şi 10 fabrici în România, a derulat în ultimii ani investiţii semnificative ce depăşesc 135 de milioane de euro. Printre acestea se numără şi dezvoltarea celei mai mari fabrici de pavele şi dale din Sud-Estul Europei, inaugurată la Bolintin Vale, dar şi un program amplu de eficientizare energetică prin investiţii în 12 parcuri fotovoltaice dedicate unităţilor proprii de producţie”.

„De 30 de ani construim proiecte sustenabile, cu produse care trec testul timpului, şi legături care durează. Parcursul Symmetrica a fost unul de creştere constantă, bazat pe investiţii curajoase. Prin venirea lui Liviu Stoleru şi construcţia unei echipe puternice, avem încrederea că intrăm într-o nouă etapă, în care vom consolida ceea ce am construit şi vom deschide noi direcţii de dezvoltare”, a declarat Florin Stanciu, proprietar şi co-fondator Symmetrica.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb