SYMMETRICA intră într-o nouă etapă de dezvoltare: Liviu Stoleru se alătură în poziţia de CEO

Symmetrica, liderul pieţei locale de pavele şi borduri vibropresate şi cel mai mare producător autohton, cu o cifră de afaceri de peste 316 milioane de lei (63,5 milioane de euro) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, o nouă etapă în parcursul său de dezvoltare prin numirea lui Liviu Stoleru în funcţia de Chief Executive Officer (CEO).

Sursa citată preciează:

„Cu o experienţă de peste 27 de ani în management, dintre care 23 dedicaţi industriei materialelor de construcţii, Liviu Stoleru aduce o experienţă semnificativă în proiecte de succes ale industriei şi se alătură Symmetrica cu o misiune clară: consolidarea companiei prin transformare, dezvoltare şi implementarea unor sisteme performante de lucru. În plus, acesta şi-a propus întărirea culturii organizaţionale prin roluri şi responsabilităţi clare şi formarea unei echipe puternice şi motivate”.

„Cred cu tărie în misiunea de a revitaliza industria românească prin competenţă tehnică şi managerială, implementarea conceptului de gândire strategică şi leadership, prin echipe solide care să construiască companii sustenabile, lideri de piaţă. Symmetrica are toate premisele pentru a continua această poveste de succes, iar intenţia mea este să invit alături de noi acei profesionişti care îşi doresc să participe la un astfel de proiect ambiţios”, a declarat Liviu Stoleru, CEO Symmetrica.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„În prezent, Symmetrica se află într-un moment important al evoluţiei sale. Compania, un business de familie cu peste 30 de ani de activitate şi 10 fabrici în România, a derulat în ultimii ani investiţii semnificative ce depăşesc 135 de milioane de euro. Printre acestea se numără şi dezvoltarea celei mai mari fabrici de pavele şi dale din Sud-Estul Europei, inaugurată la Bolintin Vale, dar şi un program amplu de eficientizare energetică prin investiţii în 12 parcuri fotovoltaice dedicate unităţilor proprii de producţie”.

„De 30 de ani construim proiecte sustenabile, cu produse care trec testul timpului, şi legături care durează. Parcursul Symmetrica a fost unul de creştere constantă, bazat pe investiţii curajoase. Prin venirea lui Liviu Stoleru şi construcţia unei echipe puternice, avem încrederea că intrăm într-o nouă etapă, în care vom consolida ceea ce am construit şi vom deschide noi direcţii de dezvoltare”, a declarat Florin Stanciu, proprietar şi co-fondator Symmetrica.