TAG măreşte producţia de uniforme medicale cu 20% în acest an

Producătorul TAG estimează o creştere cu 20% a producţiei de uniforme medicale în anul 2026, până la aproximativ 600.000 de articole, pe fondul extinderii contractelor cu reţelele private şi spitalele publice, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Volumul din acest an depăşeşte nivelul de 500.000 de piese din anul precedent, arată documentul.

„Discutăm despre materiale, croieli, coduri de culoare pentru departamente şi livrări recurente către mai multe locaţii”, afirmă Adrian Pătru, directorul executiv, conform sursei menţionate.

Societatea semnează şi reînnoieşte peste 200 de contracte de furnizare de la începutul anului curent, informează textul.

Aproximativ 60% dintre comenzile anuale se concentrează în a doua parte a anului, transmite sursa citată. Piaţa românească a uniformelor medicale înregistrează o creştere de 15-20% în anul în curs, notează aceeaşi sursă.