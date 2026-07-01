Tanczos Barna: ”1,4% din fermierii care au cerut subvenţii pentru 2025 nu au încasat integral sumele solicitate”

Viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, anunţă că 1,4% dintre fermierii care au depus cererea unică de plată pentru 2025 nu au încasat integral sumele solicitate, până la data de 30 iunie, termenul de finalizare a plăţilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, informează news.ro.

Situaţia a fost determinată, în principal, de problemele generate de lipsa unor sisteme informatice necesare pentru campania de plăţi din 2025.

APIA a autorizat la plată 1,924 miliarde de euro, reprezentând un grad de absorbţie de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plăţile directe. Au fost autorizaţi la plată 696.145 de fermieri, reprezentând 99,97% din totalul beneficiarilor declaraţi eligibili, arată Barna Tanczos într-o postare pe Facebook.

"A fost o perioadă plină de provocări. APIA se confruntă în continuare cu probleme generate de lipsa unor sisteme informatice necesare pentru campania de plăţi din 2025 şi continuă să depună eforturi pentru a efectua toate verificările şi plăţile în cazul fermierilor blocaţi. Procentul fermierilor care, din diverse motive, nu au încasat integral sumele solicitate prin cererile de plată este de aproximativ 1,4%", precizează oficialul de la Agricultură.

Barna Tanczos atrage atenţia că pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăţi trebuie să fie prioritatea perioadei următoare, astfel încât întârzierile în procesarea şi acordarea subvenţiilor să fie evitate în 2027. În prezent, APIA desfăşoară controlul administrativ al cererilor de plată depuse în acest an, după care trebuie demarate cât mai rapid controalele pe teren, precizează ministrul.

În urmă cu două săptămâni, crescătorii de vaci de lapte avertizau conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) că erau încă mulţi fermieri care nu-şi primiseră subvenţiile pentru 2025, în condiţiile în care instituţia mai avea la dispoziţie foarte puţin timp pentru a finaliza plăţile.