Tanczos Barna a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul MADR

Procesul de recoltare a orzului şi a orzoaicei de toamnă nu este afectat de caniculă, faţă de anii trecuţi, seceta pedologică afectând suprafeţe mai mici, spune viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, care a convocat, marţi, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, informează news.ro.

Oficialul susţine că recoltarea la culturile de orz şi orzoaică de toamnă se derulează conform graficului specific perioadei.

"Din discuţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul MADR şi cu direcţiile agricole judeţene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar, comparativ cu anii trecuţi, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafeţele afectate fiind semnificativ mai mici", spune ministrul interimar

al Agriculturii într-o postare pe Facebook.

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a convocat, marţi, în contextul avertizărilor meteorologice, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a evalua efectele condiţiilor meteorologice asupra agriculturii şi situaţia suprafeţelor afectate, precum şi pentru a stabili eventualele măsuri necesare.

Până în prezent, în 2026, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice precum îngheţ, grindină, furtuni, inundaţii şi vânt puternic. În acelaşi timp, are loc procesul de colectare şi verificare a înştiinţărilor privind suprafeţele afectate de secetă, în special din vestul ţării, precum şi întocmirea proceselor-verbale de constatare, precizează Barna Tanczos.

Oficialul declară că ANIF desfăşoară activităţi de irigare în 27 de judeţe, pe o suprafaţă de aproximativ 600.000 de hectare, din cele peste 900.000 de hectare contractate, fără restricţii în ceea ce priveşte preluarea apei din sursă.

"Monitorizăm în continuare evoluţia condiţiilor meteorologice şi situaţia din teren şi vom lua, dacă va fi necesar, toate măsurile pentru sprijinirea fermierilor", afirmă Barna Tanczos.