Tanczos Barna: Efectele secetei pedologice sunt reduse faţă de anii trecuţi

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunţat marţi, pe Facebook, că a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a evalua efectele condiţiilor meteorologice asupra agriculturii şi situaţia suprafeţelor afectate, conform postării citate.

Tanczos a precizat că procesul de recoltare a orzului şi a orzoaicei de toamnă se derulează conform graficului specific perioadei, iar din discuţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul MADR şi cu direcţiile agricole judeţene a reieşit că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar comparativ cu anii trecuţi efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafeţele afectate fiind semnificativ mai mici, potrivit aceluiaşi mesaj.

Până în prezent, în acest an, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice precum îngheţ, grindină, furtuni, inundaţii şi vânt puternic, conform postării citate. Este în desfăşurare procesul de colectare şi verificare a înştiinţărilor privind suprafeţele afectate de secetă, în special din vestul ţării, precum şi întocmirea proceselor-verbale de constatare, potrivit aceleiaşi surse.

Tanczos a mai precizat că ANIF a raportat că desfăşoară activităţi de irigare în 27 de judeţe, pe o suprafaţă de aproximativ 600.000 de hectare, din cele peste 900.000 de hectare contractate, fără restricţii în ceea ce priveşte preluarea apei din surse, conform postării citate. El a anunţat că ministerul va continua să monitorizeze evoluţia condiţiilor meteorologice şi situaţia din teren, urmând să ia, dacă va fi necesar, toate măsurile pentru sprijinirea fermierilor, potrivit aceleiaşi surse.