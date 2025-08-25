Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ţara noastră pregăteşte al 23-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina

A.B.
Internaţional / 25 august, 14:12

Ţara noastră pregăteşte al 23-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Denis Smîhal, ministrul apărării din Ucraina, a anunţat luni, după întâlnirea cu omologul său român, Liviu-Ionuţ Moşteanu, că România va transfera în curând Kievului cel de-al 23-lea pachet de sprijin militar, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

„România a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a precizat Smîhal într-o postare pe Facebook, mulţumind pentru sprijinul „neclintit” al Bucureştiului. Oficialul ucrainean a menţionat că România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe avioane F-16 şi contribuie la consolidarea apărării antiaeriene.

Cei doi miniştri au discutat despre intensificarea coordonării între forţele aeriene de apărare şi posibilitatea unor proiecte comune în industria de apărare, în special în domeniul producţiei de drone. Smîhal a menţionat utilizarea mecanismului european SAFE pentru schimb de tehnologii şi lansarea unor linii de producţie în România.

„Prioritatea este producţia de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acţiune”, a subliniat ministrul ucrainean.

La rândul său, Liviu-Ionuţ Moşteanu a transmis că România va continua să sprijine Ucraina „în această luptă”, inclusiv prin dezvoltarea de produse militare comune şi prin implicarea companiilor româneşti în reconstrucţia ţării vecine.

Discuţiile de la Kiev au vizat şi aderarea României la iniţiativa PURL, care facilitează accesul Ucrainei la arme americane. Potrivit lui Smîhal, reprezentanţii serviciilor de informaţii din cele două ţări au analizat împreună planurile Rusiei şi impactul agresiunii asupra securităţii regionale, conform sursei citate.

În paralel, presa ucraineană aminteşte că premierul Ilie Bolojan a declarat recent că România este gata să pună la dispoziţia NATO baze militare în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în timp ce liderii europeni au cerut Statelor Unite să trimită avioane F-35 în România.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 14:23)

    ce i lipsește chelului, tichie de mărgăritar :-)))

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 25.08.2025, 14:47)

    Iar au scos larva useristă la înaintare. A început și ăsta cu pachetele. Cică al 23-lea. Lacheii de serviciu. Tot așa, până la înfrângerea finală. Mămăliga românească e la dospit.

    În ce hal am ajuns de servitudine. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
