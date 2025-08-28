Ţara noastră rămâne în afara radarului marilor investitori instituţionali în rezidenţial

Volumul investiţional în sectorul rezidenţial european a ajuns la 13,3 miliarde de euro în primul semestru din 2025, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, reprezentând 13% din totalul investiţiilor imobiliare, arată datele Savills, citate de Crosspoint Real Estate.

„România se află deocamdată spre coada clasamentului destinaţiilor preferate de investitorii instituţionali în segmentul rezidenţial, însă acest lucru ar putea să se schimbe pe termen mediu şi lung”, a declarat Oana Popescu, Partner, Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate. Potrivit acesteia, lipsa unei legislaţii dedicate este un factor, dar nu decisiv. Orientarea populaţiei către proprietate, lipsa unui stoc relevant de proiecte multifamily şi fundamentele macroeconomice actuale sunt principalele frâne în atragerea capitalului instituţional.

România are cea mai ridicată rată de deţinere a locuinţelor din UE - 94,3% la finele lui 2024, cu 26% peste media europeană -, ceea ce reduce interesul pentru chirii şi implicit pentru proiectele built-to-rent. În plus, raportul demografic rural/urban a dus la un stoc rezidenţial dominat de locuinţe individuale.

Pe de altă parte, majorarea costurilor de construcţie cu 42% între T4 2021 şi T4 2024, peste media europeană de 23%, alături de creşterea TVA la 21%, accesul mai dificil la credite şi scăderea puterii de cumpărare ar putea stimula piaţa chiriilor, susţinând dezvoltarea de proiecte destinate închirierii. „Din perspectiva noastră, acest context creează o oportunitate favorabilă pentru marii investitori să dezvolte segmentul built-to-rent”, a subliniat Oana Popescu.

Crosspoint estimează randamente de circa 7% pentru primele proiecte instituţionale dedicate închirierii, care ar putea marca începutul maturizării pieţei. „Aşa cum birourile au fost produsul preferat de investitori pentru randamente stabile în ultimele două decenii, credem că următorul pariu câştigător ar trebui să fie pe proprietăţi rezidenţiale built-to-rent”, a concluzionat Popescu.