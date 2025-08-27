Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ţara noastră va construi cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume

A.B.
27 august, 18:44

Ţara noastră va construi cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunţat că ţara noastră, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va construi la Victoria, judeţul Braşov, o fabrică de pulberi pentru muniţie în valoare de 535 milioane euro, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Proiectul, semnat în Germania de ministrul Economiei, Radu Miruţă, prevede demararea lucrărilor în 2026, pe o perioadă de trei ani, şi crearea a aproximativ 700 de locuri de muncă directe. Fabrica ar urma să devină cea mai performantă unitate de profil din lume, destinată să asigure necesarul intern de pulberi pentru industria de apărare, dar şi pentru regiune.

Ceremonia de semnare a contractului a avut loc în prezenţa CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, a secretarului general NATO Mark Rutte, a ministrului german al Apărării Boris Pistorius, a vicecancelarului german Lars Klingbeil şi a preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev.

„Am demonstrat că, dacă negociezi corect şi ferm, se poate schimba şi ceea ce alţii spuneau că e imposibil. Am obţinut pentru România drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea furnizorilor locali, costuri de licenţă corecte şi o participaţie clar cuantificată”, a declarat ministrul Miruţă, precizând că renegocierea contractului a adus economii de peste 93 milioane euro statului român.

Oficialul a subliniat că investiţia consolidează rolul României ca jucător regional în industria de apărare: „Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti. Nu voi ceda când e vorba de interesul României”.

Rheinmetall şi-a accelerat expansiunea europeană după invazia Rusiei în Ucraina, dezvoltând capacităţi de producţie în mai multe state, inclusiv în Bulgaria, unde pregăteşte două fabrici de praf de puşcă şi proiectile de 155 mm. În România, grupul german a cumpărat anul trecut pachetul majoritar al Automecanica Mediaş, unde va produce transportoare blindate Lynx.

