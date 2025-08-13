Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Taxa pe viciu pentru slot-machine, contestată la CJUE - risc de impact major asupra bugetului

A.B.
Miscellanea / 13 august, 14:13

Taxa pe viciu pentru slot-machine, contestată la CJUE - risc de impact major asupra bugetului

O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) un proces împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine, potrivit unui comunicat al avocaţilor Tudor Vidrean-Căpuşan şi Adrian Şandru.

Dacă CJUE va decide că această taxă, instituită prin OUG nr. 77/2009, încalcă libertatea de prestare a serviciilor şi principiile fiscale europene, operatorii de jocuri de noroc ar putea fi scutiţi de plată şi ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani, împreună cu dobânzile aferente. Impactul asupra bugetului ar putea fi de ordinul zecilor sau chiar sutelor de milioane de euro, într-un context de austeritate şi presiune pe deficitul bugetar.

„Procedura de recuperare este complexă, dar de multe ori valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, vine să restabilească echilibrul şi să aducă echitate”, au declarat avocaţii coordonatori. Cei doi au mai obţinut în trecut hotărâri importante la CJUE în domeniul fiscalităţii, inclusiv în cauze privind taxa pe viciu la alcool sau tutun.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

