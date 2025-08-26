Taxele impuse de Trump rup legăturile poştale dintre Europa şi America

English Version

Serviciile poştale din Europa au anunţat suspendarea trimiterilor de colete către Statele Unite, o decizie radicală care reflectă incertitudinea şi haosul creat de noile tarife vamale introduse de administraţia Donald Trump, se arată într-un articol publicat de cotidianul britanic The Guardian. Măsura loveşte puternic atât în marile reţele logistice, cât şi în micile companii europene care depindeau de expedierea pachetelor de valoare redusă către piaţa americană.

Donald Trump a anunţat luna trecută că SUA elimină, începând cu 29 august aşa-numita scutire „de minimis”, ce permitea importul fără taxe vamale pentru pachetele sub 800 de dolari, un mecanism vital pentru milioane de expeditori şi destinatari. În urma acestei decizii, coletele vor fi supuse unui tarif de 15%, echivalent cu majoritatea importurilor din Uniunea Europeană, ceea ce riscă să frâneze comerţul transatlantic şi să blocheze fluxurile comerciale de zi cu zi.

Franţa, Germania, Spania, Italia, Belgia, Suedia, Danemarca şi alţi mari operatori poştali europeni au decis să sisteze expediţiile către SUA, invocând lipsa unui cadru clar privind cine plăteşte tarifele, cum vor fi acestea colectate şi ce informaţii suplimentare trebuie transmise autorităţilor americane. Unele servicii, precum Royal Mail şi Osterreichische Post, au stabilit termene limită stricte pentru ultimele colete acceptate, încercând să evite ca pachetele să ajungă după intrarea în vigoare a noilor reguli.

DHL, cel mai mare jucător logistic european, a anunţat că nu mai acceptă colete comerciale destinate Statelor Unite, în timp ce La Poste, care trimite anual 1,6 milioane de pachete peste Atlantic, a denunţat faptul că regulile au fost confirmate oficial abia pe 15 august, lăsând operatorii cu un interval extrem de scurt pentru adaptare. De asemenea, PostNL a atras atenţia asupra unui paradox: Washingtonul impune taxe fără să dispună încă de un mecanism funcţional pentru colectarea lor.

Singurele excepţii vizează pachetele expediate de persoane fizice cu valoare sub 100 de euro, însă şi acestea vor fi supuse unor verificări suplimentare pentru a preveni abuzul în scopuri comerciale.

De aceea, asociaţia europeană a operatorilor poştali publici, PostEurop, avertizează, potrivit sursei citate, că în lipsa unor soluţii concrete înainte de 29 august toţi membrii săi ar putea fi obligaţi să suspende majoritatea livrărilor de colete către Statele Unite. Impactul asupra micilor şi mijlociilor întreprinderi europene, care folosesc aceste canale pentru a exporta bunuri de valoare redusă, se anunţă devastator, iar incertitudinea planează atât asupra comercianţilor, cât şi asupra consumatorilor de pe ambele maluri ale Atlanticului.