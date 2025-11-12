Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
tbi bank a emis obligaţiuni de aproape 100 de milioane de euro în 2025

A.B.
Bănci-Asigurări / 12 noiembrie, 14:25

tbi bank a emis obligaţiuni de aproape 100 de milioane de euro în 2025

tbi bank a atras cu succes 60 de milioane de euro printr-o emisiune publică de obligaţiuni eligibile MREL, cu maturitate de trei ani şi opţiune de răscumpărare după doi ani, potrivit unui comunicat al băncii. Tranzacţia, lansată săptămâna trecută, a generat o cerere ridicată din partea investitorilor, depăşind intervalul ţintă iniţial de 30-40 de milioane de euro.

Banca a onorat ordinele doar la o rată a dobânzii de 7% sau mai mică, în condiţiile în care ghidajul de preţ a fost stabilit între 6,5% şi 7,5%. Toţi investitorii vor primi un cupon fix anual de 7%.

Aceasta este cea de-a doua emisiune de obligaţiuni eligibile MREL realizată de tbi bank în 2025, după cea din prima parte a anului, în valoare de 34 de milioane de euro. Ambele tranzacţii au fost gestionate integral de echipa internă a băncii.

„Apreciem interesul deosebit manifestat de un număr larg de investitori şi încrederea constantă pe care aceştia o acordă tbi. Noua emisiune de obligaţiuni va sprijini în continuare creşterea noastră constantă pe toate pieţele în care operăm - Bulgaria, România şi Grecia”, a declarat Lukas Tursa, Executive Director al tbi bank.

