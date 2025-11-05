Telefonica analizează preluarea Digi, într-o tranzacţie de 3,8 miliarde euro

English Version

Compania Telefonica pregăteşte o mişcare strategică de proporţii care ar putea redefini harta telecomunicaţiilor europene - achiziţia grupului Digi Communications NV, un operator care a crescut spectaculos în ultimul deceniu şi care a devenit simbolul competiţiei acerbe şi al inovaţiei în domeniul conectivităţii, potrivit articolelor apărute ieri în presa spaniolă. Jurnaliştii din Peninsula Iberică susţin că, dacă tranzacţia se va concretiza, compania spaniolă ar trece de la prezenţa actuală în trei pieţe majore - Spania, Germania şi Regatul Unit - la o amprentă directă în şapte ţări europene, dublându-şi astfel influenţa pe continent şi deschizând o nouă etapă în expansiunea sa globală.

Evaluată la aproximativ 3,8 miliarde de euro, achiziţia Digi ar aduce Telefonica un activ strategic excepţional: o companie cu sediul în Ţările de Jos, dar cu un centru operaţional puternic în România, controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari. Cu operaţiuni solide în Italia, Portugalia şi Belgia, Digi a reuşit să se impună ca lider al segmentului „value”, cu peste 9,6 milioane de clienţi şi o creştere anuală de peste 23%, transformându-se într-un veritabil catalizator al schimbării în piaţa europeană a telecomunicaţiilor.

Interesul Telefonica nu înseamnă neapărat vânzarea companiei româneşti. Este nevoie şi ca patronul român Zoltan Teszari să vrea să vândă afacerea. Momentan, planurile grupului român de telecomunicaţii Digi Communications în Spania sunt să se listeze pe bursă. Compania a angajat Barclays, Santander şi UBS în calitate de coordonatori pentru listarea pe bursă a subsidiarei sale din această ţară. Chiar dacă achiziţia nu va avea loc, această ştire indică faptul că Digi a devenit o companie interesantă din punct de vedere strategic, susţin analiştii Erste Bank.

Pentru Telefonica, integrarea Digi ar însemna nu doar consolidarea poziţiei sale pe piaţa spaniolă, unde Orange şi MasMovil au format recent un colos prin fuziune, ci şi eliminarea celui mai agresiv competitor intern, asigurând controlul complet asupra unei reţele care, în multe regiuni, este deja închiriată de Digi. Dintr-o perspectivă strategică, mişcarea ar adăuga patru pieţe europene cheie în portofoliul spaniolilor şi ar deschide drumul către obiectivul ambiţios de a deveni un operator paneuropean de referinţă, cu o acoperire comparabilă cu cea a Deutsche Telekom sau Orange.

Potrivit datelor de la Bursa de Valori Bucureşti, Digi Communications este evaluată de investitori la 9,43 miliarde de lei, unul dintre cei mai mari acţionari fiind Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii, cu o participaţie de 20,65%. Digi Communications a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit de 10 milioane euro, în scădere cu 81% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 1 miliard de euro. Digi Spania este controlată 100% de Digi România, grup care operează şi în Italia, Portugalia şi Belgia. Zoltan Teszari este acţionarul majoritar al companiei-mamă.

Achiziţia despre care vorbesc jurnaliştii spanioli s-ar alinia perfect cu noul plan de dezvoltare „Transform & Grow” pe care Telefonica l-a prezentat ieri, un program de creştere ce defineşte direcţia grupului până în 2030. Strategia se bazează pe trei piloni esenţiali - simplificarea structurală, disciplina financiară şi extinderea europeană -, completate de investiţii masive în tehnologii emergente precum inteligenţa artificială, securitatea cibernetică şi reţelele 5G Stand Alone. Sub conducerea executivă a lui Marc Murtra, compania spaniolp urmăreşte să-şi transforme ADN-ul operaţional şi să atingă un nou nivel de eficienţă şi profitabilitate, vizând economii de până la 3 miliarde de euro până în 2030.

Potrivit planului de dezvoltare publicat ieri, Telefonica estimează o creştere anuală medie a veniturilor între 2,5% şi 3,5% până la sfârşitul deceniului, în timp ce rezultatul brut de exploatare ajustat (Ebitda) ar urma să avanseze între 1,5% şi 3,5% pe an. Obiectivul este generarea unui flux de numerar liber stabil şi în creştere, reducerea gradului de îndatorare la de aproximativ 2,5 ori Ebitda până în 2028 şi diminuarea cheltuielilor de investiţii la circa 12% din vânzări până în 2030. Toate acestea vin împreună cu menţinerea dividendului pentru 2025 la 0,30 euro pe acţiune, urmată de o ajustare graduală în anii următori, într-o politică financiară orientată către echilibru, rentabilitate şi încrederea investitorilor.

Planul „Transform & Grow” are la bază şase direcţii majore care vor modela viitorul grupului: îmbunătăţirea experienţei clientului, extinderea ofertei B2C, accelerarea segmentului B2B, dezvoltarea competenţelor tehnologice, simplificarea modelului operaţional şi formarea talentelor digitale. Telefonica îşi propune să acorde mai multă autonomie ţărilor din reţea şi să concentreze funcţiile globale pe zone strategice, astfel încât să creeze valoare prin eficienţă şi inovaţie la scară mare.

Totuşi, o eventuală integrare a Digi nu ar fi lipsită de provocări. Regulamentele concurenţiale diferite din fiecare ţară ar putea complica procesul de fuziune, iar armonizarea sistemelor tehnice şi a infrastructurilor ar necesita o tranziţie atent planificată. În plus, păstrarea identităţii distincte a brandului Digi, recunoscut pentru politica sa de preţuri accesibile şi pentru loialitatea clienţilor, ar fi crucială pentru menţinerea echilibrului comercial. Cel mai probabil, Telefonica va păstra Digi ca marcă independentă destinată segmentului „value”, în timp ce Movistar şi O2 vor continua să domine segmentele premium şi mediu.