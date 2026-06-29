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Tenis: Jack Draper s-a retras de la Wimbledon

S.B.
Sport / 29 iunie, 19:40

Tenis: Jack Draper s-a retras de la Wimbledon

Britanicul Jack Draper i-a urmat conaţionalei Emma Răducanu şi s-a retras din turneul de la Wimbledon într-un coşmar de 24 de ore pentru tenisul britanic, informează Agerpres.

Niciuna dintre cele două speranţe ale tenisului britanic nu va ajunge pe terenurile complexului care găzduieşte turneul de Mare Şlem, Draper dezvăluind faptul că a suferit o recidivă a accidentării la umăr.

Aceasta este o lovitură devastatoare pentru jucătorul de 24 de ani, care a încercat din răsputeri să îşi lase deoparte problemele fizice după un an dificil în care a jucat doar în câteva turnee.

Problemele lui Draper au început după ediţia de anul trecut de la Wimbledon, când şi-a luat aproape şapte luni libere după dureri la oasele braţului, iar apoi a lipsit aproape întregul sezon de zgură din cauza unei accidentări la genunchi.

Fostul număr mondial patru, care urma să joace împotriva celui de-al şaselea cap de serie, americanul Taylor Fritz, pe Terenul Central, marţi, a spus: ''Sunt devastat să împărtăşesc faptul că trebuie să mă retrag încă din primul tur din cauza recidivei accidentării mele la braţ''.

''Au fost multe momente dureroase în ultimele 12 luni, dar acesta este cu siguranţă cel mai greu pentru că nu există onoare mai mare pentru un jucător britanic decât să joace la Wimbledon. Voi continua să perseverez şi după acest moment. Vă mulţumesc pentru sprijin'', a transmis acesta.

Draper a revenit pe terenul de la Eastbourne săptămâna trecută pentru prima dată din aprilie şi a jucat extraordinar ajungând până în semifinale sub coordonarea noului său antrenor Andy Murray.

Fostul semifinalist de la US Open nu a dat niciun fel de detalii, duminică, într-o conferinţa de presă, că participarea sa la turneu ar fi sub semnul întrebării, spunând că ''încet dar sigur organismul se recuperează'' şi că se simte extraordinar.

Draper trebuie să spere că nu va lipsi mult timp de pe teren pentru o perioadă lungă de timp, dar contuzia osoasă este o accidentare dificilă de care e dificil să scapi.

Vestea a venit la o zi după ce Emma Răducanu, fosta campioană de la US Open, s-a retras de asemenea de la Wimbledon, dezvăluind că se confruntă cu o fractură de stres la gamba piciorului drept.

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