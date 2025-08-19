Tenis: Jannik Sinner confirmă prezenţa la US Open

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul ATP, a confirmat că îşi va apăra titlul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care începe duminică la New York, după ce a abandonat luni în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), potrivit Agerpres.

Campionul italian, care este înscris şi în turneul de dublu mixt din cadrul US Open, a avut o stare de slăbiciune în finala cu Carlos Alcaraz de la Cincinnati şi a abandonat la scorul de 5-0 pentru iberic. Numărul unu mondial nu s-a prezentat apoi la conferinţa de presă, dar a transmis un comunicat în care a dat asigurări că va fi prezent la US Open.

''Iubesc turneele de Grand Slam; sunt cele mai importante turnee ale sezonului şi ale carierei mele (...). US Open va fi greu, dar aştept cu nerăbdare să fiu acolo dacă sunt pregătită fizic şi mental. Sunt cu siguranţă pregătit pentru asta (US Open), principalul meu obiectiv este în Statele Unite. Recuperarea este cel mai important lucru acolo'', a scris Sinner în comunicat.

Nu se ştie încă dacă Sinner, care ar urma să facă pereche la dublu mixt cu Katerina Siniakova, va juca şi la dublu mixt, competiţie care debutează de marţi.

Turneul de dublu mixt şi-a mărit spectaculos premiile, astfel că învingătorii vor împărţi un cec de un milion dolari.