Tenis: Jaqueline Cristian a fost eliminată la Linz

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată marţi din turneul WTA 500 Upper Austria Ladies, de la Linz, după ce a pierdut în 16-imi, informează news.ro.

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA) a cedat în trei seturi meciul din 16-imi cu jucătoarea germană Tamara Korpatsch (30 de ani, locul 109 WTA).

Tamara s-a impus după un meci care s-a întins pe două ore şi 17 minute. Jaqueline a câştigat primul set, 6-4, dar a cedat cu 1-6 în al doilea şi a pierdut decisivul cu 4-6.

În turneul de la Linz mai sunt două jucătoare din România care continuă cursa, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse calificându-se în optimile de finală.