Tenis: Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la turneul ATP de la Atena

Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în două seturi, 7-6 (7/1), 6-4, pe portughezul Nuno Borges, într-un meci disputat joi în capitala greacă, informează Agerpres.

Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiţii, se va lupta pentru un loc în finală cu germanul Yannick Haufmann, venit din calificări, care a trecut la rândul său, cu 7-6 (7/3), 6-4, de americanul Maros Giron.

'Nole' speră să cucerească la Atena al 101-său titlu în circuitul profesionist, pentru a se apropia de elveţianul Roger Federer, care şi-a încheiat cariera cu 103 trofee în palmares. Cel mai titrat tenisman din istorie este americanul Jimmy Connors, câştigătorul a 109 turnee.

Novak Djokovic este calificat la Turneul Campionilor de la Torino, însă lasă să planeze în continuare dubiile în privinţa participării sale la competiţia de final de sezon din circuitul ATP, la care vor fi prezenţi cei mai buni opt jucători ai sezonului.

În cealaltă semifinală de la Atena se vor înfrunta italianul Lorenzo Musetti, favoritul numărul 2, şi americanul Sebastian Korda.

Musetti, care păstrează şanse de calificare la Turneul Campionilor, a dispus cu 6-2, 6-4, de francezul Alexandre Muller, cap de serie numărul 5, în timp ce Korda l-a învins la rândul său, cu 6-3, 6-2, pe sârbul Miomir Kecmanovic.