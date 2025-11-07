Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Tenis: Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la turneul ATP de la Atena

S.B.
Sport / 7 noiembrie, 09:49

Tenis: Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la turneul ATP de la Atena

Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în două seturi, 7-6 (7/1), 6-4, pe portughezul Nuno Borges, într-un meci disputat joi în capitala greacă, informează Agerpres.

Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiţii, se va lupta pentru un loc în finală cu germanul Yannick Haufmann, venit din calificări, care a trecut la rândul său, cu 7-6 (7/3), 6-4, de americanul Maros Giron.

'Nole' speră să cucerească la Atena al 101-său titlu în circuitul profesionist, pentru a se apropia de elveţianul Roger Federer, care şi-a încheiat cariera cu 103 trofee în palmares. Cel mai titrat tenisman din istorie este americanul Jimmy Connors, câştigătorul a 109 turnee.

Novak Djokovic este calificat la Turneul Campionilor de la Torino, însă lasă să planeze în continuare dubiile în privinţa participării sale la competiţia de final de sezon din circuitul ATP, la care vor fi prezenţi cei mai buni opt jucători ai sezonului.

În cealaltă semifinală de la Atena se vor înfrunta italianul Lorenzo Musetti, favoritul numărul 2, şi americanul Sebastian Korda.

Musetti, care păstrează şanse de calificare la Turneul Campionilor, a dispus cu 6-2, 6-4, de francezul Alexandre Muller, cap de serie numărul 5, în timp ce Korda l-a învins la rândul său, cu 6-3, 6-2, pe sârbul Miomir Kecmanovic.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb