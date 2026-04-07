Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la turneul de la Linz

Sorana Cîrstea împlineşte, marţi, 36 de ani, iar de ziua ei s-a calificat în turul doi la turneul WTA 500 de la Linz (Austria), informează news.ro.

Cap de serie 5 şi locul 29 mondial, Sorana a trecut în primul tur de sportiva austriacă Sinja Kraus, locul 119 mondial, scor 6-3, 6-3.

Meciul a durat o oră şi 27 de minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva ungară Dalma Galfi, locul 103 mondial.

Pentru accederea în turul doi, Cîrstea va primi 15.690 de dolari şi 60 de puncte WTA.