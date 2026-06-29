Tenis: Stefanos Tsitsipas a anunţat sfârşitul definitiv al colaborării sale cu tatăl său

Stefanos Tsitsipas a anunţat sfârşitul definitiv al colaborării sale cu tatăl său, Apostolos, potrivit news.ro.

Grecul în vârstă de 27 de ani încearcă o nouă despărţire, lucru pe care nu reuşise anterior să îl realizeze pe termen lung.

Stefanos Tsitsipas rupsese deja legăturile cu tatăl său în urmă cu doi ani, înainte de a-l reangaja pe Apostolos ca antrenor, după perioada eşuată cu Goran Ivanisevic.

De data aceasta, cel mai bun jucător grec din istorie pare hotărât să rupă definitiv legătura profesională - şi uneori tensionată - cu tatăl său.

Într-un interviu acordat publicaţiei SDNA duminică, în ajunul meciului său din primul tur de la Wimbledon împotriva lui Hugo Gaston, fostul număr trei mondial a confirmat că se desparte din nou de el şi că emanciparea sa este definitivă.

„Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi este mai greu să menţin o relaţie stabilă cu tatăl meu”, a explicat el. „Cred că tatăl meu are nevoie de altceva, exact ca mine. Am simţit asta în energia care venea din colaborarea noastră zilnică. Simt că am ajuns într-un punct în care acum caut ceva complet diferit. Desigur, îl iubesc profund şi vreau să fie fericit, dar acum mă gândesc la mine şi la ce este mai bine pentru mine.”

Căzut pe locul 88 în clasamentul mondial, el afirmă că nu îşi va schimba decizia: „Cred că nu vom mai lucra împreună. Acum vreau să iau propriile decizii. Cred că mi-a dat tot ce putea oferi. Caut cunoştinţe şi o perspectivă diferită asupra tenisului şi vreau să beneficiez de o perspectivă externă care să mă poată ghida şi ajuta să iau anumite decizii cu privire la cariera mea.”

Stefanos Tsitsipas va lucra cu francezul Thomas Perrin, de la academia lui Patrick Mouratoglou, care va supraveghea organizarea.