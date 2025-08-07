Tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban dejucată de autorităţile maghiare

Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat acuzat că ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban, potrivit publicaţiei Index.hu, de la care transmiteam cele ce urmează.

Conform anchetatorilor, luna trecută suspectul a publicat pe un site găzduit pe un server străin un anunţ în care căuta „cel mai bun asasin plătit” pentru a-l ucide pe Viktor Orban, promiţând o recompensă în forinţi sau altă monedă. Poliţia l-a identificat rapid şi l-a reţinut, acesta fiind interogat ca suspect pentru pregătirea unei crime cu circumstanţe agravante.

Bărbatul ar fi recunoscut acuzaţiile, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă, invocând pericolul de recidivă. Instanţa urmează să se pronunţe în curând asupra cererii.

Nu este primul incident de acest tip în Ungaria. În luna iunie, un tribunal din Tolna a dispus arestarea unui bărbat de 44 de ani care ameninţase că „îi va tăia capul” premierului şi altor oficiali. Tensiunile politice din regiune sunt tot mai accentuate, pe fondul creşterii polarizării. În mai 2024, premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost victima unei tentative de asasinat, din care a scăpat cu viaţă, conform sursei citate.

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă anul viitor cu cele mai dificile alegeri din cariera sa politică, având drept principal rival pe Peter Magyar, liderul opoziţiei unite.