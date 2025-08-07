Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban dejucată de autorităţile maghiare

A.B.
Internaţional / 7 august, 08:22

Tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban dejucată de autorităţile maghiare

Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat acuzat că ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban, potrivit publicaţiei Index.hu, de la care transmiteam cele ce urmează.

Conform anchetatorilor, luna trecută suspectul a publicat pe un site găzduit pe un server străin un anunţ în care căuta „cel mai bun asasin plătit” pentru a-l ucide pe Viktor Orban, promiţând o recompensă în forinţi sau altă monedă. Poliţia l-a identificat rapid şi l-a reţinut, acesta fiind interogat ca suspect pentru pregătirea unei crime cu circumstanţe agravante.

Bărbatul ar fi recunoscut acuzaţiile, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă, invocând pericolul de recidivă. Instanţa urmează să se pronunţe în curând asupra cererii.

Nu este primul incident de acest tip în Ungaria. În luna iunie, un tribunal din Tolna a dispus arestarea unui bărbat de 44 de ani care ameninţase că „îi va tăia capul” premierului şi altor oficiali. Tensiunile politice din regiune sunt tot mai accentuate, pe fondul creşterii polarizării. În mai 2024, premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost victima unei tentative de asasinat, din care a scăpat cu viaţă, conform sursei citate.

Premierul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă anul viitor cu cele mai dificile alegeri din cariera sa politică, având drept principal rival pe Peter Magyar, liderul opoziţiei unite.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0747
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3796
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4197
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8243
Gram de aur (XAU)Gram de aur473.1906

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb