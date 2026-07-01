TeraPlast finalizează achiziţia fabricii de sisteme din polietilenă din Spania

TeraPlast anunţă finalizarea achiziţiei fabricii de ţevi din polietilenă din Spania. Fabrica a făcut parte până acum din divizia MASA a Aliaxis, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Aşa cum s-a menţionat în anunţul iniţial, valoarea finală a tranzacţiei va fi determinată pe baza unei formule uzuale, pornind de la o valoare de bază de 6,7 milioane de euro, care va fi ajustată în funcţie de nivelul efectiv al capitalului de lucru, în conformitate cu mecanismul convenit între părţi. Valoarea finală va fi determinată pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie, în perioada următoare.

Facilitatea de producţie este situată în Okondo, în nordul Spaniei, la aproximativ 20 km de Bilbao, şi are o capacitate anuală de producţie de 16.000 de tone. Fabrica deserveşte o bază solidă de clienţi din Spania, Franţa şi Germania şi a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 29,4 milioane de euro.

„Finalizarea acestei tranzacţii transformă un proiect într-o realitate. De astăzi, TeraPlast produce în Spania şi începe integrarea unei afaceri solide, cu oameni valoroşi, tehnologie modernă şi o bază importantă de clienţi. Vom aplica aici acelaşi model de business care şi-a dovedit eficienţa în celelalte companii ale Grupului şi sunt convins că vom construi, în timp, o operaţiune la fel de performantă. Investim acolo unde vedem potenţial de dezvoltare şi de profit. Am pus încă un punct al industriei româneşti pe harta Europei Occidentale. Am mers în Spania să facem profit şi să devenim un Grup mult mai mare decât suntem astăzi, iar rezultatele de aici le veţi vedea în fiecare comunicat trimestrial.”, a declarat domnul Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie al TeraPlast.

În următorii trei ani, TeraPlast va investi aproximativ 4 milioane de euro pentru modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie ale fabricii, precum şi pentru integrarea acesteia în structura operaţională a Grupului.

Unitatea de producţie este echipată cu tehnologie europeană modernă şi este preluată împreună cu echipa locală formată din 79 de angajaţi.

Prin această investiţie, TeraPlast îşi consolidează poziţia pe piaţa europeană şi îşi continuă strategia de dezvoltare internaţională. După extinderea în Republica Moldova, Ungaria, Austria şi Croaţia, Spania devine cea de-a cincea piaţă externă în care Grupul desfăşoară operaţiuni.