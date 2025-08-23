Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tesla majorează cu 15.000 de dolari preţul celui mai scump model Cybertruck în SUA

T.B.
23 august

Tesla majorează cu 15.000 de dolari preţul celui mai scump model Cybertruck în SUA

Tesla a crescut preţul versiunii de top a pickup-ului electric Cybertruck cu 15.000 de dolari în Statele Unite, în pofida vânzărilor sub aşteptări şi a mai multor rechemări în service, transmite Reuters.

Varianta ”Cyberbeast” costă acum 114.990 de dolari şi include un nou ”Luxe Package”, care oferă funcţia Supervised Full Self-Driving şi acces gratuit la reţeaua de încărcare Supercharger. Preţurile celorlalte modele Cybertruck au rămas neschimbate, conform sursei.

Creşterea accentuată contrastează cu promisiunea iniţială a CEO-ului Elon Musk din 2019, care anunţa un preţ de pornire de aproximativ 40.000 de dolari.

La lansarea din 2023, Tesla a fixat însă baza la 60.990 de dolari, cu peste 50% mai mult decât estimarea iniţială.

Între timp, rivali precum Ford F-150 Lightning şi Chevrolet Silverado EV au menţinut oferte cu preţuri de intrare mai reduse, alimentând concurenţa, relatează sursa indicată.

Deşi Musk a declarat că Tesla are capacitatea de a produce anual peste 125.000 de unităţi Cybertruck, cu un potenţial de 250.000 în 2025, realitatea de până acum a fost sub aşteptări.

Rechemările şi problemele de calitate au afectat cererea, iar vânzările pickup-ului reprezintă doar o mică parte din livrările totale ale companiei.

Un recall din martie, care a vizat circa 46.000 de vehicule produse între noiembrie 2023 şi februarie 2025, sugerează că vânzările cumulative rămân cu mult sub capacitatea anuală anunţată.

