Tesla pierde teren în Europa, în timp ce vânzările BYD se triplează

Tesla a înregistrat o scădere de 40% a vânzărilor în Europa în luna iulie, marcând a şaptea lună consecutivă de declin, potrivit datelor publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În contrast, rivalul chinez BYD a raportat 13.503 înmatriculări noi, o creştere de 225% faţă de anul trecut, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Declinul Tesla vine pe fondul unei pieţe europene în care vânzările de maşini electrice au crescut per total.

Analiştii pun dificultăţile companiei conduse de Elon Musk pe seama concurenţei acerbe, a lipsei unor modele noi şi a controverselor generate de declaraţiile miliardarului şi de relaţia sa apropiată cu administraţia Trump.

Tesla a anunţat că pregăteşte pentru a doua jumătate a lui 2025 lansarea unui model electric mai accesibil, menit să revitalizeze vânzările.

Între timp, producătorii chinezi, în frunte cu BYD, câştigă teren rapid în Europa, deschizând showroom-uri şi venind cu preţuri competitive.

Nu doar Tesla resimte presiunea. Stellantis, Hyundai, Toyota şi Suzuki au raportat şi ele scăderi ale înmatriculărilor în iulie, în timp ce Volkswagen, BMW şi Renault au înregistrat creşteri pe piaţa europeană.