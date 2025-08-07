Thailanda şi Cambodgia îşi prelungesc armistiţiul

Thailanda şi Cambodgia au convenit, joi, să prelungească armistiţiul încheiat pe 28 iulie, după trei zile de negocieri la Kuala Lumpur, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează. Acordul vine în contextul unor confruntări armate care, la finalul lunii trecute, s-au soldat cu cel puţin 43 de morţi şi au forţat peste 300.000 de persoane să-şi părăsească locuinţele de o parte şi de alta a graniţei.

Conflictul, care are la bază disputele teritoriale privind mai multe temple aflate în apropierea unei frontiere trasate incert de administraţia colonială franceză în 1907, a cunoscut în iulie cele mai grave escaladări din ultimul deceniu.

Armistiţiul a fost iniţial mediat de premierul malaezian Anwar Ibrahim, în calitate de preşedinte al ASEAN, cu sprijinul preşedintelui american Donald Trump. Documentul semnat joi de viceministrul thailandez al apărării, Natthaphon Nakpanit, şi de omologul său cambodgian, Tea Seiha, reiterează angajamentul de încetare a focului „pentru toate tipurile de arme”, în toate zonele de la frontieră, şi interzice atacurile asupra civililor, bunurilor private sau obiectivelor militare.

Textul prevede, de asemenea, interdicţia strictă a deplasărilor de trupe sau patrule în zona de graniţă şi obligă ambele părţi să se abţină de la „difuzarea de informaţii incorecte” care ar putea alimenta tensiunile. În luna următoare este programată o nouă reuniune bilaterală, potrivit sursei citate.

Ministrul cambodgian Tea Seiha a declarat că „scopul este oprirea vărsării de sânge şi a suferinţei soldaţilor şi civililor”, adăugând că armistiţiul „reprezintă un pas esenţial spre restabilirea încrederii şi normalităţii între cele două ţări”. La rândul său, generalul Natthaphon a subliniat necesitatea unei cooperări sincere: „Fără bună-credinţă, aceste discuţii nu vor da rezultate concrete.”

Ambasadorul SUA în Malaezia, Edgard Kagan, prezent la negocieri în calitate de observator, a avertizat însă că situaţia rămâne fragilă. „Nivelul de tensiune şi neîncredere este în continuare foarte ridicat. Pentru o pace durabilă, este nevoie de un angajament clar din partea celor mai înalte niveluri ale conducerii celor două state şi de o comunicare coerentă cu trupele de la frontieră”, a declarat diplomatul american.