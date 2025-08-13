The Economic Times: Armata chineză spune că a „alungat” un distrugător american din apele Scarborough Shoal

Armata chineză a anunţat miercuri că a monitorizat şi „alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale recifului Scarborough Shoal, în Marea Chinei de Sud, relatează The Economic Times, de la care precizăm următoarele.

Potrivit armatei chineze, nava americană a intrat în acea zonă „fără aprobarea guvernului chinez”, ceea ce a determinat intervenţia forţelor sale. Declaraţia a fost făcută de Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al Chinei.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada americană din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor teritoriale suprapuse formulate de Brunei, Indonezia, Malaezia, Filipine şi Vietnam.