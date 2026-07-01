The Guardian: Curtea Supremă din SUA elimină limitele pentru cheltuielile de campanie electorală

Curtea Supremă de Justiţie din Statele Unite anulează restricţiile financiare asupra sumelor alocate de partidele politice pentru susţinerea propriilor candidaţi federali, decizia reprezintă o schimbare majoră în sistemul de finanţare electorală, transmite The Guardian.

Hotărârea instanţei deschide calea pentru investiţii masive şi nelimitate din partea donatorilor bogaţi direct prin structurile de partid, notează aceeaşi sursă.

„O mare victorie pentru republicani şi, mult mai important, pentru Primul Amendament”, scrie Donald Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social, conform publicaţiei menţionate.

Magistraţii asimilează cheltuielile de campanie cu libertatea de exprimare garantată de Constituţia americană, informează sursa citată.

Litigiul provine dintr-un proces iniţiat în anul 2022 de către JD Vance şi alte organizaţii republicane împotriva Comisiei Electorale Federale, transmite The Guardian.

Reclamanţii contestă plafoanele impuse pentru cheltuielile coordonate, calificate drept bariere arbitrare în activitatea politică, indică datele din dosar.

Măsura reprezintă o victorie majoră pentru integritatea sistemului politic naţional, afirmă reprezentantul Richard Hudson şi senatorul Tim Scott, potrivit sursei menţionate.

Instanţa confirmă lipsa de autoritate a guvernului în impunerea unor limite artificiale pentru susţinerea candidaţilor nominalizaţi, informează aceeaşi sursă.

Liderii democraţi critică dur hotărârea şi denunţă eliminarea unei protecţii esenţiale împotriva corupţiei electorale, transmite The Guardian.

Planul republicanilor rescrie regulile scrutinului în beneficiul miliardarilor, conform unui comunicat oficial emis de Comitetul Naţional Democrat.

Hotărârea se înscrie într-o tendinţă pe termen lung de desfiinţare a legislaţiei anti-corupţie, afirmă consilierul juridic din cadrul Brennan Center, Eric Petry, potrivit publicaţiei.

Decizia favorizează influenţa companiilor de tehnologie şi a dezvoltatorilor de inteligenţă artificială în contextul electoral actual, informează The Guardian.