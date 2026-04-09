The Guardian: Hezbollah lansează rachete asupra Israelului în primul atac de la armistiţiu

P.C.
Internaţional / 9 aprilie, 16:33

Hezbollah a anunţat că a lansat rachete asupra nordului Israelului, în ceea ce reprezintă primul atac revendicat de grupare după încheierea acordului de încetare a focului din războiul cu Iranul, relatează The Guardian.

Într-un comunicat citat de The Guardian, Hezbollah a spus că atacul a venit ca răspuns la ceea ce a descris drept încălcări ale armistiţiului de către Israel, după ce miercuri armata israeliană a lansat cel mai amplu atac asupra Libanului din acest război, soldat cu cel puţin 254 de morţi, potrivit oficialilor libanezi.

Israelul nu a comentat deocamdată informaţiile privind rachetele lansate de Hezbollah, notează The Guardian.

Armata israeliană a bombardat puternic Libanul miercuri şi a lovit peste 100 de obiective în doar 10 minute, potrivit Forţelor de Apărare Israeliene, în cadrul celor mai ample atacuri coordonate de la începutul războiului, scrie The Guardian.

Administraţia Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că armistiţiul dintre SUA şi Iran nu include operaţiunile împotriva Hezbollah în Liban. Relatează The Guardian, în schimb, Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost oprit după ceea ce au numit o încălcare a armistiţiului de către Israel în Liban.

La anunţarea acordului de încetare a focului, premierul Pakistanului, a cărui ţară a jucat rolul de mediator, a transmis într-o postare pe reţelele sociale că armistiţiul se aplică „peste tot, inclusiv în Liban şi în alte părţi”, notează The Guardian.

Israelul a anunţat miercuri că nu consideră Libanul inclus în armistiţiul dintre Iran şi SUA, iar administraţia Trump a transmis acelaşi lucru. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că „acest lucru a fost comunicat tuturor părţilor”, iar vicepreşedintele JD Vance a spus la Budapesta că Statele Unite nu au promis niciodată includerea Libanului în acord, arată The Guardian.

Iranul a insistat că Libanul face parte din acordul de încetare a focului, iar Franţa şi Australia au susţinut la rândul lor această poziţie, mai relatează The Guardian.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

