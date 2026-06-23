The Guardian: Modelele de IA ar putea lansa atacuri cibernetice devastatoare asupra guvernelor şi companiilor în câteva luni avertizează Five Eyes

Agenţiile de informaţii din Australia, SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Canada avertizează asupra riscurilor generate de modelele avansate de inteligenţă artificială, potrivit unei declaraţii comune a agenţiilor de securitate cibernetică din cadrul alianţei Five Eyes, relatează The Guardian.

Agenţiile de informaţii ale Five Eyes au avertizat într-o rară declaraţie comună că modelele puternice de inteligenţă artificială, capabile de noi atacuri cibernetice devastatoare asupra guvernelor şi companiilor, vor fi la doar câteva luni distanţă, îndemnând liderii să „acţioneze acum”, transmite The Guardian.

Intervenţia publică surprinzătoare a serviciilor de informaţii din Australia, SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Canada vine după ce administraţia Trump a decis la începutul acestei luni să împiedice „cetăţenii străini” să utilizeze un model de inteligenţă artificială dezvoltat de compania Anthropic, numit Fable, conform The Guardian.

Declaraţia, emisă luni seară la Sydney, arată că, deşi inteligenţa artificială „ne va ajuta să îmbunătăţim apărarea cibernetică în timp, aceasta accelerează şi viteza, amploarea şi sofisticarea ameninţărilor cibernetice”, relatează The Guardian.

„Se anticipează că modelele de inteligenţă artificială de frontieră vor depăşi aşteptările actuale ale industriei, transformând fundamental atât capacităţile cibernetice ofensive, cât şi pe cele defensive. Termenul limită nu este de ani, ci de luni”, se precizează în avertismentul Five Eyes, citat de The Guardian.

„În acest context, rezilienţa cibernetică devine esenţială pentru continuitatea afacerilor, încrederea pieţei şi valoarea pe termen lung”, mai subliniază documentul, potrivit The Guardian.

Agenţiile de securitate cibernetică atrag atenţia că progresele din domeniul inteligenţei artificiale reduc barierele pentru actorii rău intenţionaţi şi cresc viteza şi complexitatea atacurilor, transmite The Guardian.

„Este necesar un răspuns la nivelul întregii organizaţii şi al întregii societăţi”, se arată în declaraţie, citată de The Guardian.

„Riscul cibernetic nu mai poate fi tratat ca o problemă pur tehnică. Este un risc de afaceri esenţial şi o responsabilitate de conducere”, adaugă documentul, conform The Guardian.

Modelele generative de inteligenţă artificială sunt descrise ca instrumente capabile să identifice vulnerabilităţi în sistemele de securitate cibernetică şi să ajute atât la exploatarea, cât şi la remedierea acestora, relatează The Guardian.

„Ceea ce este diferit la cele mai recente modele de inteligenţă artificială este că sunt foarte bune la generarea de exploit-uri”, a explicat Olivia Shen, expertă în securitate naţională şi AI la Centrul de Studii ale Statelor Unite al Universităţii din Sydney, citată de The Guardian.

Deşi declaraţia Five Eyes nu menţionează explicit nume de modele sau companii, atenţia este îndreptată către nivelul avansat al tehnologiilor dezvoltate de Anthropic, notează The Guardian.

Una dintre cele mai recente dezvoltări ale companiei este Fable 5, o versiune mai accesibilă a modelului Mythos, capabil să detecteze vulnerabilităţi cibernetice, disponibil însă doar organizaţiilor verificate din cauza riscurilor de utilizare abuzivă, transmite The Guardian.

Ambele modele ale Anthropic au fost suspendate în iunie de la utilizarea de către „cetăţenii străini” de către guvernul SUA, pe fondul recomandărilor de securitate naţională, conform The Guardian.

Shen a atras atenţia că lumea se concentrează pe evoluţiile actuale ale Anthropic, însă este probabil ca noi modele avansate să apară în curând, relatează The Guardian.

„Cred că trebuie să anticipăm că următorul Mythos sau următoarea Fabulă este chiar după colţ”, a declarat aceasta, citată de The Guardian.

În martie, guvernul albanez a semnat un acord cu Anthropic privind utilizarea inteligenţei artificiale în proiecte naţionale, mai arată The Guardian.